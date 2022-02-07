Группировка Дикого Армана похитила и насильно удерживала 24 человек - Генпрокуратура

Члены группировки Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, похитили и насильно удерживали 24 мирных граждан. Об этом сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как заявил начальник Службы спецпрокуроров, на сегодня задержаны 18 членов ОПГ, 21 лицо имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои."Среди них и Джумагельдиев - так называемый Дикий Арман и члены его группировки. На этом фигуранте остановлюсь отдельно.Его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных граждан из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. Кроме того, бандиты отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12-й горбольнице", - заявил Ризабек Ожаров на пресс-конференции СЦК.По его словам, по этим фактам расследуются уголовные дела."В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложная информация, якобы Джумагельдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Официально сообщаю, если вначале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела объединены и переданы для дальнейшего следствия нам - спецпрокурорам. Мы его перевели в следственный изолятор КНБ. Там он и содержится", - добавил начальник Службы спецпрокуроров.Напомним, о задержании Джумагельдиева стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из пяти человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль."По предварительным данным, он прибыл из-за границы в декабре прошлого года и находился в Алматы в период известных событий 5-6 января. Цель приезда и наличия оружия будет проверяться оперативно-следственной группой", - рассказали в МВД.