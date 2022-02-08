«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.5 KZT
  • €1 = 488.7 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Как отмечается, бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу.

"Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В этой связи бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в АФМ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что анализ вовлечения субъектов финмониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма проводится на постоянной основе.

"Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Это влечет административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов", - добавили в АФМ.

В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать о пороговых и подозрительных операциях путем регистрации в системе WEB-СФМ. Для этого необходимо перейти на сайт web-sfm.kfm.kz и зарегистрироваться.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика