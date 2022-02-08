Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ

Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.



Как отмечается, бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу.



"Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В этой связи бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в АФМ", - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что анализ вовлечения субъектов финмониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма проводится на постоянной основе.



"Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Это влечет административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов", - добавили в АФМ.



В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать о пороговых и подозрительных операциях путем регистрации в системе WEB-СФМ. Для этого необходимо перейти на сайт web-sfm.kfm.kz и зарегистрироваться.