Пакистанка вбила гвоздь в голову, чтобы родить мальчика

Полиция пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва начала поиск женщины, вбившей гвоздь в свою голову для рождения мальчика, и целителя, который посоветовал ей такой способ достичь желаемого, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Dawn.
Как сообщил нейрохирург Хайдер Сулеман, когда пострадавшую доставили в больницу, у нее было кровотечение и ей была оказана первая помощь, прежде чем ее доставили в операционную.
"Она сказала, что женщина в ее районе сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показало, что ее будущий ребенок девочка", - сказал врач.
По словам сотрудников больницы, пострадавшая была матерью трех дочерей и ее муж якобы угрожал бросить ее, если она родит четвертую девочку.
"Она была на третьем месяце беременности, и из-за страха потерять мужа она пошла к целителю, который дал ей амулет на удачу, тексты для чтения и гвоздь. Затем потерпевшая вернулась домой и забила гвоздь себе в голову. Члены семьи обнаружили ее только после того, как она закричала от боли. После ее доставили в больницу", - рассказали сотрудники больницы.
Поисками женщины полиция занялась после того, как ее больничный рентгеновский снимок, на котором отчетливо видно гвоздь, вбитый в голову, стал вирусным в сети.
"Идет процесс идентификации жертвы по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи", - сообщили в полиции.
Начальник полиции Пешавара Аббас Ахсан сообщил, что была создана специальная группа, чтобы "привлечь к ответственности фальшивого целителя, который играл с жизнью невинной женщины и забил ей голову ложным обещанием рождения мальчика". Полицию также заинтересовал факт того, что лечащий врач не сообщил об инциденте властям.
Напомним, ранее ребенку ампутировали
руку после лечения у целителя в Мангистау.
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