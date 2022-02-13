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К узким специалистам можно будет обращаться без направления участкового врача

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 14:53
К узким специалистам можно будет обращаться без направления участкового врача
Иллюстративное фото
Минздрав упрощает порядок обращения к узким специалистам.

Министерство здравоохранения РК в ответ на многочисленные обращения граждан относительно длительного процесса получения услуг узких специалистов сообщает, что в настоящее время готовит изменения в порядок оказания медпомощи на амбулаторном уровне, передает Arnapress.kz.

В рамках проекта "100 дней – 100 вопросов" Минздрав получает множество обращений от граждан по оказанию консультативно-диагностической помощи, которая сегодня на уровне поликлиники осуществляется через участкового терапевта − запись к профильным специалистам производится после осмотра участкового врача и при наличии показаний пациент направляется к профильному специалисту.

Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, в настоящее время министерством разработан проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики в определенных случаях:

неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
заболевания дерматовенерологического профиля;
приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
по профилю заболевания динамического наблюдения;
в молодежные центры здоровья;
при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;
при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и другие.

Как отметила заместитель директора департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. Врач общей практики осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены с учетом особенностей семьи.


Источник: arnapress.kz
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