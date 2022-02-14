Названа самая продаваемая книга в Казахстане

"Слова назидания" Абая Кунанбаева (Абайдың қара сөздері) названа самой продаваемой книгой в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сеть магазинов "Меломан".
Как отмечают в компании, спрос на произведение Абая растет с каждым годом.
"Это очень важная для нашей страны книга. Это казахская классика. Книга в школьной программе. Неудивительно, что многие стремятся иметь ее в домашней библиотеке.
Книга не просто опережает других лидеров по объемам продаж. Она на целых 40-50 процентов "обгоняет" тех, кто стоит сразу после "Слов назидания". Если сравнивать 2019 и 2021 года, то в 2021-м продажи книги выросли на 22 процента. С каждым годом спрос нарастает", - отметили в "Меломане".
В компании также рассказали о предпочтениях казахстанской молодежи. Среди тинейджеров популярны классическая литература, книги по личной эффективности и популярная психология. Подростки от 14 лет предпочитают также графическую литературу, в особенности мангу, но и не забывают об Абае или Достоевском.
В "Меломане" добавили, что спрос на книги казахстанских авторов есть и ассортимент ежегодно растет.
"За последний год значительно выросли продажи графической литературы, литературы жанра Young Adult, классики, остросюжетной литературы, эзотерики. Три года назад фокус покупателей был на популярной психологии и бизнес-литературе. В принципе, это мировые тренды, Казахстан от них не отстает", - резюмировали в компании, добавив, что новый тираж произведений Абая Кунанбаева появится в ближайшие 10 дней.
"Слова назидания" Абай написал на склоне лет. В этой прозаической поэме, состоящей из 45 кратких притч и философских трактатов, мыслитель высказал свои размышления о жизни, любви и вере. Труд Абая переведен на многие языки мира, среди которых русский, китайский, французский, английский, корейский, турецкий, монгольский и другие.
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