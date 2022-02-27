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Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве

Просмотров:587 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданка РК Медина Гумерова рассказала о ситуации в Киеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мои деньги заканчиваются, осталось только последние 100 долларов. Мои коллеги помогают мне деньгами на продукты питания. Вчера за продовольствием поехала. Длинная очередь по магазинам и торговым маркетам. В первую очередь, люди скупают хлеб, яйца, молоко и так далее. Я чувствую себя в безопасности только дома, выходить на улицу опасно и страшно», - сказала Медина Гумерова.

Наша соотечественница надеется на помощь Посольства Казахстана в Украине.

«Думаю, что доберусь до родины благополучно. Тяжелая поездка будет. Ведь мне нужно сначала добраться до здания посольства, а выходить на улицу опасно. Далее нужно доехать до границы с Польшей, где не так просто. Сейчас на всей территории Украины ситуация сложная. Я смотрю и наблюдаю за происходящим в стране», - говорит она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины.


Источник: inform.kz
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