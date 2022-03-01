Казахстан тоже должен попасть под санкции, заявили в британском парламенте

Небезызвестный член британского парламента Маргарет ХОДЖ в ходе очередного заседания заявила, что правительству необходимо рассмотреть возможность введения санкций в отношении Казахстана, сообщает «Экспресс К».
Видео со своим выступлением в парламенте Маргарет ХОДЖ опубликовала на своей официальной страничке в Twitter. В начале речи она с иронией спросила, может ли поблагодарить министра иностранных дел за достигнутый прогресс.
"У меня есть два вопроса, и первый из них — мне до сих пор непонятно, накладывает ли правительство санкции на членов Думы (Государственной Думы РФ. — ЭК)? Можно ли прояснить это? И второе — не только Россия, но и Казахстан, и Азербайджан также участвовали и поддерживали Путина в его начинаниях. Предпринимает ли министр какие-либо действия для наказания этих стран?" — спросила ХОДЖ.
Ответ члену парламента предоставила министр иностранных дел Великобритании Элизабет ТРАСС.
Депутаты Думы могут и будут подвергаться санкциям. Мы прорабатываем список членов таким же образом, как прорабатываем наш "Список олигархов", и я рассмотрю вопросы вокруг Казахстана и других стран,
— сказала министр.
Она напомнила, что Великобритания уже наложила санкции на Беларусь за "их соучастие в этом отвратительном вторжении".
Маргарет ХОДЖ уже блистала в новостных материалах казахстанских СМИ. Так, в начале февраля, выступая в парламенте, она заявила, что как минимум 10 представителей Казахстана должны быть привлечены к ответственности, и призвала наложить на них санкции.
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