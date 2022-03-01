Казахстан тоже должен попасть под санкции, заявили в британском парламенте

Today, I challenged the Foreign Secretary on 2 issues regarding Ukraine. @trussliz has confirmed they are working to sanction members of the Duma & will look to sanction kleptocrats from other jurisdictions, like Kazakhstan, that may be supporting Putin's barbaric invasion. pic.twitter.com/cnQivN6sK3 — Margaret Hodge (@margarethodge) February 28, 2022

Небезызвестный член британского парламента Маргарет ХОДЖ в ходе очередного заседания заявила, что правительству необходимо рассмотреть возможность введения санкций в отношении Казахстана, сообщает «Экспресс К».Видео со своим выступлением в парламенте Маргарет ХОДЖ опубликовала на своей официальной страничке в Twitter. В начале речи она с иронией спросила, может ли поблагодарить министра иностранных дел за достигнутый прогресс."У меня есть два вопроса, и первый из них — мне до сих пор непонятно, накладывает ли правительство санкции на членов Думы (Государственной Думы РФ. — ЭК)? Можно ли прояснить это? И второе — не только Россия, но и Казахстан, и Азербайджан также участвовали и поддерживали Путина в его начинаниях. Предпринимает ли министр какие-либо действия для наказания этих стран?" — спросила ХОДЖ.Ответ члену парламента предоставила министр иностранных дел Великобритании Элизабет ТРАСС.Депутаты Думы могут и будут подвергаться санкциям. Мы прорабатываем список членов таким же образом, как прорабатываем наш "Список олигархов", и я рассмотрю вопросы вокруг Казахстана и других стран,— сказала министр.Она напомнила, что Великобритания уже наложила санкции на Беларусь за "их соучастие в этом отвратительном вторжении".Маргарет ХОДЖ уже блистала в новостных материалах казахстанских СМИ. Так, в начале февраля, выступая в парламенте, она заявила, что как минимум 10 представителей Казахстана должны быть привлечены к ответственности, и призвала наложить на них санкции.