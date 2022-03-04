Остановлено движение российского газопровода Ямал - Европа

Подача природного газа в западном направлении по российскому трубопроводу Ямал - Европа остановилась, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Согласно данным агентства, прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу прекратилась 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы. Потоки в Германию через точку учета Малльнов составляли около 101 119 киловатт-часов. Уточняется, что ранее в этот день "Газпром" забронировал мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на 3 марта. На аукционе был предложен объем в 3,7 миллиона кубометров в час.
На трубопровод между Польшей и Германией обычно приходится около 15 процентов западных поставок российского газа в Европу и Турцию. Однако с декабря он работает в реверсном режиме, что приводит к росту цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ на мировые рынки, хотя США и их европейские союзники ужесточают санкции против Москвы после вторжения России в Украину.
Напомним, Алжир решил частично компенсировать российский газ, поступающий в Европейский союз. Отметим, что Европейский союз зависит от России более чем на треть своего газа и любое прерывание поставок может усугубить ситуацию, которая уже привела к тому, что цена на газ в Европе преодолела отметку в 1400 долларов.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz