Остановлено движение российского газопровода Ямал - Европа

Подача природного газа в западном направлении по российскому трубопроводу Ямал - Европа остановилась, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Согласно данным агентства, прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу прекратилась 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы. Потоки в Германию через точку учета Малльнов составляли около 101 119 киловатт-часов. Уточняется, что ранее в этот день "Газпром" забронировал мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на 3 марта. На аукционе был предложен объем в 3,7 миллиона кубометров в час.



На трубопровод между Польшей и Германией обычно приходится около 15 процентов западных поставок российского газа в Европу и Турцию. Однако с декабря он работает в реверсном режиме, что приводит к росту цен на газ в Европе.



Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ на мировые рынки, хотя США и их европейские союзники ужесточают санкции против Москвы после вторжения России в Украину.



Напомним, Алжир решил частично компенсировать российский газ, поступающий в Европейский союз. Отметим, что Европейский союз зависит от России более чем на треть своего газа и любое прерывание поставок может усугубить ситуацию, которая уже привела к тому, что цена на газ в Европе преодолела отметку в 1400 долларов.