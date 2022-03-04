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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Остановлено движение российского газопровода Ямал - Европа

Просмотров:577 Опубликовано: Сегодня, 18:22
Остановлено движение российского газопровода Ямал - Европа
Объект газопровода "Ямал – Европа" в городе Цеханув в Польше. Фото ©РИА Новости
Подача природного газа в западном направлении по российскому трубопроводу Ямал - Европа остановилась, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно данным агентства, прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу прекратилась 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы. Потоки в Германию через точку учета Малльнов составляли около 101 119 киловатт-часов. Уточняется, что ранее в этот день "Газпром" забронировал мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на 3 марта. На аукционе был предложен объем в 3,7 миллиона кубометров в час.

На трубопровод между Польшей и Германией обычно приходится около 15 процентов западных поставок российского газа в Европу и Турцию. Однако с декабря он работает в реверсном режиме, что приводит к росту цен на газ в Европе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ на мировые рынки, хотя США и их европейские союзники ужесточают санкции против Москвы после вторжения России в Украину.

Напомним, Алжир решил частично компенсировать российский газ, поступающий в Европейский союз. Отметим, что Европейский союз зависит от России более чем на треть своего газа и любое прерывание поставок может усугубить ситуацию, которая уже привела к тому, что цена на газ в Европе преодолела отметку в 1400 долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 19:51
Нужно России не смотря на контракты с Европой, и потерю средств, прекратить подачу газа через Украину полякам, немцам и другим слишком "умным", потребителям газа...
Вот тогда они поймут что такое санкции против России...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:47
Остановлено движение российского газопровода
Обычно газопроводы и не двигаются, стоят на месте закопанные в землю. Исправьте

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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