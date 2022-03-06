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Почему в Казахстане могут оштрафовать за наклейки "Z" на авто, объяснили в полиции

Просмотров:789 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Почему в Казахстане могут оштрафовать за наклейки "Z" на авто, объяснили в полиции
Иллюстративное фото
Российские автомобилисты начали наносить на свой автомобиль знак "Z" после начала военной операции в Украине
Казахстанских водителей предупредили о том, что водителей машин с наклейками "Z" и "V" могут доставить в участок.

Издание "Отырар" отмечало, что в Шымкенте водителя оштрафовали на 5 МРП (15 315 тенге или почти 30 долларов). Наклейка с буквой "Z" была размещена на заднем стекле автомобиля, что противоречит части пятой статьи 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Эта статья запрещает садиться за руль автомобиля, который не отвечает установленным требованиям.

В частности, запрещается устанавливать дополнительные предметы, которые ограничивают обзорность с места водителя.

Ранее СМИ сообщали, что авто с наклейкой "Z" замечали в Уральске и Алматы, однако о наложении каких-либо штрафов на местных водителей не упоминалось.
Как сообщили изданию "Уральская неделя" в полиции Западно-Казахстанской области, при обнаружении на автомобилях наклеек либо надписей с латинскими буквами "Z" и "V", водители будут остановлены и доставлены в управление полиции для выяснения причин.

Остановка таких водителей будет фиксироваться на видео.

По информации СМИ, российские автомобилисты начали наносить на свой автомобиль знак "Z" после начала военной операции в Украине. Такой же знак наносят на российскую военную технику, которая участвует в операции. Позже Минобороны России объяснило значение букв - "Z - За победу", V - "Сила в правде", "Задача будет выполнена".


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 3 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:41
В ПДД написано, что при наличии боковых зеркал, заднее стекло хоть фанерой закрой. Зачем такие неграмотные отмазки, и ссылки на статьи в которых нет ничего подобного? Можно жк было с водителями провести беседу, без незаконного штрафа.
 
-1
  • tolk
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:39
Ответ да,адвекатные люди против войны, Украина защищает свою родину.
 
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  • ММА
 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:27
А если наклейка будет, предположим на железной части кузова (багажник, дверь, тент, двери кузова, его боковые панели....) это тоже ограничивает обзор? К примеру, автобус. Наклейка на заднем окне как может ограничить водителю обзор, если в силу длины самой машины, а тем более, при наличии людей в салоне, он попросту это окно даже и не видит...
Скажите честно, Казахстан осуждает данную военную операцию и все....
 
 

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