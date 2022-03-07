Зеленский взмолился, Запад начал обсуждать

Игры в модную «зелёную» энергетику, затратную и ненадёжную, не только не снизили зависимость Запада, но и сделали из России главного поставщика ископаемого топлива на европейский рынок



По сообщениям американских СМИ, в субботу президент Украины Владимир Зеленский во время Zoom-общения с сенаторами США эмоционально обратился к ним с просьбой ввести нефтяное эмбарго в отношении России и подтолкнуть страны Восточной Европы к предоставлению его стране самолетов российского производства.



Зеленский заявил, что нефтяное эмбарго будет самой серьезной санкцией, которую США могут наложить - более серьезной, чем отключение российских банков от системы обмена финансовыми транзакциями SWIFT.



Ранее неоднократно отмечалось, что при всех трениях коллективного Запада с Кремлем, начиная с «пятидневной» российско-грузинской войны 2008, в санкционных артобстрелах экономики Росиии никогда не было главного бронебойного калибра - эмбарго на покупку российских энергоносителей. В европейских столицах об этом даже не заикались, пытаясь не высвечивать тему нарастающей зависимости от российских углеводородов.



Игры в модную «зелёную» энергетику, затратную и ненадёжную (к примеру, массовая остановка ветряков и отключение СЭС в 2021), не только не снизили зависимость Запада, но и сделали из России главного поставщика ископаемого топлива на европейский рынок: 25-30% от всей поставляемой нефти и почти 47% общего объёма импортируемого газа, по состоянию на четвёртый квартал 2021.



Экспортирует Россия нефть и в Соединённые Штаты. Не так много как в Европу, но этого достаточно, чтобы поставки российской нефти к берегам США влияли на внутренние американские цены на газ (чем меньше нефти, тем выше спрос на газ). Кроме того, российские поставки сильно влияют на западное побережье Америки, где уменьшение поставляемого количества нефти на нефтеперерабатывающие заводы тут же отражается на бензиновом ценнике местных заправок.



Таким образом, США и европейские союзники ежедневно покупают у России нефть на сотни миллионов долларов. По данным Управления энергетической информации США, одна только Америка ежедневно импортирует из России около 670 000 баррелей сырой нефти, отправляя в российский карман пару десятков миллиардов долларов в год.



Общий же годовой доход российского бюджета от экспорта нефти и газа превышает 120 с лишним миллиардов долларов, а сам нефтегазовый экспорт составляет 44,6% от всего товарного экспорта России. Очевидно, что власти РФ сильно рассчитывают на нефтегазовые доходы для поддержания штанов при жизни в изоляции. По сути, с антресолей истории могут достать форму существования СССР во второй половине 20 века - нефть в обмен на потребительские товары.



Словом, возможное нефтяное эмбарго - оружие обоюдоострое, которое больно ударит по экономике и обществу России, но эта боль отрикошетит и по экономикам западных стран.

Вместе с тем ситуация в Украине вышла за все мыслимые границы и западный альянс во главе с США, кажется, набрался решимости для ощутимых ответных действий.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США и их союзники начали «очень активную дискуссию» о запрете на импорт российской нефти и природного газа в рамках новой эскалации санкций в ответ на вторжение в Украину.



«Сейчас мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординировано рассмотреть возможность запрета на импорт российской нефти, убедившись при этом, что на мировом рынке по-прежнему есть соответствующее предложение», - сказал Блинкен. «Это очень активная дискуссия, мы обсуждаем».



Приведёт ли дискуссия союзников к какому-то практическому результату, пока неясно. Тем более что, если от российской нефти ещё можно отказаться, коллективно заставив ОПЕК оперативно нарастить добычу, то вот с замещением поставок российского газа всё значительно сложнее. Причём проблема не только в отсутствии «свободных» объёмов у альтернативных поставщиков.