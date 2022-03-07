Москва опубликовала список "недружественных" России стран

Правительство России опубликовало перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, передает Tengrinews.kz.



Список был составлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из "недружественных" стран в рублях.



В список вошли 48 государств:



1. Австралия,

2. Албания,

3. Андорра,

4. Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),

5. государства - члены Европейского союза (27 государств),

6. Исландия,

7. Канада,

8. Лихтенштейн,

9. Микронезия,

10. Монако,

11. Новая Зеландия,

12. Норвегия,

13. Южная Корея,

14. Сан-Марино,

15. Северная Македония,

16. Сингапур,

17. США,

18. Тайвань,

19. Украина,

20. Черногория,

21. Швейцария,

22. Япония.



В пресс-службе российского правительства отметили, что все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.



По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.



В мае 2021 года правительство России уже утверждало список недружественных стран. Тогда в нем оказались лишь две страны - США и Чехия.