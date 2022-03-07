Москва опубликовала список "недружественных" России стран

Правительство России опубликовало перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, передает Tengrinews.kz.
Список был составлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из "недружественных" стран в рублях.
В список вошли 48 государств:
1. Австралия, 2. Албания, 3. Андорра, 4. Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), 5. государства - члены Европейского союза (27 государств), 6. Исландия, 7. Канада, 8. Лихтенштейн, 9. Микронезия, 10. Монако, 11. Новая Зеландия, 12. Норвегия, 13. Южная Корея, 14. Сан-Марино, 15. Северная Македония, 16. Сингапур, 17. США, 18. Тайвань, 19. Украина, 20. Черногория, 21. Швейцария, 22. Япония.
В пресс-службе российского правительства отметили, что все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.
В мае 2021 года правительство России уже утверждало список недружественных стран. Тогда в нем оказались лишь две страны - США и Чехия.
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