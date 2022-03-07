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Москва опубликовала список "недружественных" России стран

Просмотров:1197 Опубликовано: Вчера, 19:51
Москва опубликовала список "недружественных" России стран
© Reuters
Правительство России опубликовало перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, передает Tengrinews.kz.

Список был составлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из "недружественных" стран в рублях.

В список вошли 48 государств:

1. Австралия,
2. Албания,
3. Андорра,
4. Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
5. государства - члены Европейского союза (27 государств),
6. Исландия,
7. Канада,
8. Лихтенштейн,
9. Микронезия,
10. Монако,
11. Новая Зеландия,
12. Норвегия,
13. Южная Корея,
14. Сан-Марино,
15. Северная Македония,
16. Сингапур,
17. США,
18. Тайвань,
19. Украина,
20. Черногория,
21. Швейцария,
22. Япония.

В пресс-службе российского правительства отметили, что все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.

В мае 2021 года правительство России уже утверждало список недружественных стран. Тогда в нем оказались лишь две страны - США и Чехия.


Источник: Tengrinews.kz
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