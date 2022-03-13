В Казахстане подорожала капуста, сахар и картофель

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали: капуста - на 1,6%, сахар - на 0,6% и картофель – на 0,5%. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.



В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Мангистауской области - на 0,8%, в Костанайской и Кызылординской областях - на 0,4%.



Заместитель премьер-министра подверг критике работу акиматов указанных регионов и поручил усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания. Также поручил на постоянной основе проводить работу по контролю за соблюдением субъектами торговли допустимой торговой надбавки.



В ходе совещания в правительстве АЗРК сообщило о том, что в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным 7 расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на производство удобрений в Мангистауской области и Алматы.



Завершены 2 расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и в Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено 8 со снижением цены на продукцию (5 в Костанайской области и 3 – в СКО).



Заключено 7 актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации.



Кроме того, Бахыт Султанов поручил усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.



Акимату Туркестанской области было поручено совместно с МТИ и МСХ в «ручном режиме» обеспечить поставки в регионы страны ранних овощей, в том числе капусты.



Отметим, что более чем 1200 производителей Туркестанской области планируют дать урожай по капусте, картофелю, моркови и луку.