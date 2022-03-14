«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Марта
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 510.79 KZT
  • €1 = 560.18 KZT
  • 1 RUB = 4.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

К январским событиям готовились минимум два года - адвокат Айман Умарова

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 10:57
К январским событиям готовились минимум два года - адвокат Айман Умарова
Январсие события
Адвокат Айман Умарова заявила, что профессионально подготовленные группы готовились к январским событиям в Казахстане минимум два года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Умаровой, события разворачивались раньше и начались с информационной подготовки.

"К январским событиям готовились минимум два года, хотя о существовании террористических ячеек информация просачивалась еще ранее. Многие ошибочно полагают, что все началось с мирных митингов. На самом деле все началось намного раньше - с информационной подготовки к событиям. Мирные митинги - это начало того, что мы видели воочию", - заявила адвокат во время пленарного заседания в Мажилисе.

В своем выступлении Умарова отметила, что январские события состоят из информационной подготовки, самой инфовойны и событий на улице.

"Исходя из событий, информации, которую подавали нам СМИ, технологий, использованных во время январских событий, в том числе технологий управления толпой, сбора масс, их активизации на совершение уголовных правонарушений, однозначно можно сказать, что массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб, а также криминалитет.", - сообщила Айман Умарова.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 12:29
Можно надеятся что компетентные органы во всём разберутся и накажут виновных

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика