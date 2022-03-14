К январским событиям готовились минимум два года - адвокат Айман Умарова

Адвокат Айман Умарова заявила, что профессионально подготовленные группы готовились к январским событиям в Казахстане минимум два года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Умаровой, события разворачивались раньше и начались с информационной подготовки.



"К январским событиям готовились минимум два года, хотя о существовании террористических ячеек информация просачивалась еще ранее. Многие ошибочно полагают, что все началось с мирных митингов. На самом деле все началось намного раньше - с информационной подготовки к событиям. Мирные митинги - это начало того, что мы видели воочию", - заявила адвокат во время пленарного заседания в Мажилисе.



В своем выступлении Умарова отметила, что январские события состоят из информационной подготовки, самой инфовойны и событий на улице.



"Исходя из событий, информации, которую подавали нам СМИ, технологий, использованных во время январских событий, в том числе технологий управления толпой, сбора масс, их активизации на совершение уголовных правонарушений, однозначно можно сказать, что массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб, а также криминалитет.", - сообщила Айман Умарова.