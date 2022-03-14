Какое наказание грозит экс-председателю КНБ Масимову - генеральный прокурор

В отношении Карима Масимова расследуются уголовные дела по госизмене, попытке захвата власти, превышению полномочий, а также получению взятки в особо крупном размере.



В отношении председателя КНБ Карима Масимова продолжается расследование уголовных дел, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.



"Бывший глава Комитета национальной безопасности и три его заместителя, и еще по двум руководителям: возбуждены уголовные дела по госизмене, попытке захвата власти, превышению полномочий, а также получению взятки в особо крупном размере. Бывший глава КНБ и три его заместителя арестованы", - сказал Берик Асылов на заседании мажилиса.



Отвечая на вопрос, какое наказание грозит Кариму Масимову, Берик Асылов, ответил, что окончательную точку в деле поставит в суд.



"Мы думаем, что дадут оценку судебные органы. По данным преступлениям в Уголовном кодексе предусмотрено 17 лет лишения свободы. Но сейчас расследование еще ведется", - отметил генпрокурор.



В чем подозревают Карима Масимова



Карим Масимов был отстранен от должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января после массовых беспорядков. 8 января стало известно о его задержании. Также сообщалось о задержании двух его заместителей – Ануара Садыкулова (начальник Службы специального назначения "А") и Даулета Ергожина.



Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий" в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям". Уголовному делу присвоен гриф "Совершенно секретно".



Еще один из заместителей - племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш - уволен.



7 февраля были задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальник Центра этой службы, их подозревают в превышении власти. 17 февраля стало известно, что экс-глава департамента КНБ Алматы находится под следствием.



Десятого марта стало известно, что следствие по делу Карима Масимова установило многочисленные признаки коррупционных деяний. Из его гостевого дома изъяли 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.