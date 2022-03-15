Девушка с антивоенным плакатом зашла в кадр во время выпуска новостей Первого канала

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Прямой эфир, Первый кАнал.— Andy Schultz (@AAglush) March 14, 2022
Некая девушка выбегает с антивоенным плакатом и встаёт позади пропагандистки Екатерины Андреевой.
Russian TV. Live broadcast, Channel One.
A certain girl runs out with an anti-war poster and stands behind the propagandist Ekaterina Andreeva. pic.twitter.com/mIlrMnUIf4
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