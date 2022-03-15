Девушка с антивоенным плакатом зашла в кадр во время выпуска новостей Первого канала

Прямой эфир, Первый кАнал.



Некая девушка выбегает с антивоенным плакатом и встаёт позади пропагандистки Екатерины Андреевой.



Russian TV. Live broadcast, Channel One.



A certain girl runs out with an anti-war poster and stands behind the propagandist Ekaterina Andreeva. pic.twitter.com/mIlrMnUIf4 — Andy Schultz (@AAglush) March 14, 2022



Сегодня, во время вечернего выпуска новостей Первого канала, программа Время около 21:35 мск в кадр зашла женщина с плакатом «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде, Здесь вам врут».Неизвестная девушка выбежала с плакатом и встала позади Екатерины Андреевой.Подпись на плакате гласила: Русские против войныТрансляция велась на сайте канала, запись эфира также выложили пользователи «ВКонтакте».Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом. Не сообщается если плакат держала сотрудница канала.