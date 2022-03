Девушка с антивоенным плакатом зашла в кадр во время выпуска новостей Первого канала

Прямой эфир, Первый кАнал.



Некая девушка выбегает с антивоенным плакатом и встаёт позади пропагандистки Екатерины Андреевой.



Russian TV. Live broadcast, Channel One.



A certain girl runs out with an anti-war poster and stands behind the propagandist Ekaterina Andreeva. pic.twitter.com/mIlrMnUIf4