Нарушителям запрета на вывоз валюты грозит административная и уголовная ответственность - КГД

В Комитете государственных доходов предупредили об ответственности за нарушение запрета на вывоз валюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Для недопущения задержек при переходе государственной границы рекомендуется заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег. Наличные деньги и денежные инструменты в иностранной валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированное золото свыше 100 грамм.
В КГД отметили, что в случае выявления нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В случае привлечения к административной ответственности на физических лиц налагается штраф в размере 15 МРП (45,9 тысячи тенге). Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.
Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел запрет на вывоз из Казахстана иностранной валюты, золотых слитков и монет.
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