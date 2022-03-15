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Нарушителям запрета на вывоз валюты грозит административная и уголовная ответственность - КГД

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Нарушителям запрета на вывоз валюты грозит административная и уголовная ответственность - КГД
Фото из открытых источников
В Комитете государственных доходов предупредили об ответственности за нарушение запрета на вывоз валюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Для недопущения задержек при переходе государственной границы рекомендуется заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег. Наличные деньги и денежные инструменты в иностранной валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированное золото свыше 100 грамм.

В КГД отметили, что в случае выявления нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае привлечения к административной ответственности на физических лиц налагается штраф в размере 15 МРП (45,9 тысячи тенге). Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел запрет на вывоз из Казахстана иностранной валюты, золотых слитков и монет.


Источник: Tengrinews.kz
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