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«Во всем мире платят больше». Электроэнергия подорожает для казахстанцев

Просмотров:618 Опубликовано: Сегодня, 14:37
«Во всем мире платят больше». Электроэнергия подорожает для казахстанцев
Иллюстративное фото
Государство хочет отказаться от дифференциации групп потребителей электроэнергии. Агентство по защите и развитию конкуренции РК предлагает отказаться от дифференциации групп потребителей электрической энергии и сделать тариф единым для всех – физических и юридических лиц, а также для бюджетных организаций. Это означает, что к 2025 году тариф на электроэнергию для обычных потребителей увеличится, передает Azattyq Rýhy.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК предлагает отказаться от дифференциации групп потребителей электрической энергии и сделать тариф единым для всех – физических и юридических лиц, а также для бюджетных организаций. Это означает, что к 2025 году тариф на электроэнергию для обычных потребителей увеличится, передает Azattyq Rýhy.

«Постепенно выровняются тарифы (на электроэнергию – AR). Во всем мире физические лица платят больше. Человек, который печет хлеб, с точки зрения эффективности, – он для общества важнее, хлеб важнее, чем благополучие отдельного индивида. Во всем мире физические лица платят больше юридических. Но незащищенные слои населения обеспечиваются жилищной помощью (им государство будет помогать – AR). Мы постараемся до 2025 года убрать эту дифференциацию», – заявил председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин на круглом столе в Мажилисе.

В качестве примера он привел ТОО «Астанаэнергосбыт», действующее в Нур-Султане. Компания «заходит» по среднему тарифу 19,84 тенге за киловатт в час и этот тариф дифференцируется по трем группам потребителей. Бытовые потребители платят 13,59 тенге за киловатт в час, юридические лица – 22,43 тенге, бюджетные организаций – 50 тенге.

«Недавно было совещание у главы государства, он поддержал начало пилотного проекта по снятию этой дифференциации. В результате дифференциации только в прошлом году бюджет переплатил 20 млрд, малый и средний бизнес – 31 млрд тенге. В целом – 51 млрд тенге. Хотя на рынке имеется жилищная помощь, которая покрывает коммунальные услуги. Выплата жилищной помощи составила всего 750 млн тенге. Как вы видите, резервы в 51 млрд тенге есть», – объяснил глава ведомства необходимость отмены дифференциации.

Поэтому Агентство по защите и развитию конкуренции предлагает увеличить объемы жилищной помощи, установить равные тарифы для всех потребителей. Пилотный проект по данной инициативе начнет реализовываться в Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Василий Кравчук
 Pluto (Посетители) Сегодня, 16:44
Ждем очередной бунт, уроки прошедшего времени ничему не учат.

Ждем очередной бунт, уроки прошедшего времени ничему не учат видимо.
 
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  • strana.kz
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  • Ermyndo
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:26
Всё правильно в заголовке статьи, во всем мире платят больше, особенно заработную плату.
 
 

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