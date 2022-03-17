«Во всем мире платят больше». Электроэнергия подорожает для казахстанцев

Государство хочет отказаться от дифференциации групп потребителей электроэнергии. Агентство по защите и развитию конкуренции РК предлагает отказаться от дифференциации групп потребителей электрической энергии и сделать тариф единым для всех – физических и юридических лиц, а также для бюджетных организаций. Это означает, что к 2025 году тариф на электроэнергию для обычных потребителей увеличится, передает Azattyq Rýhy
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Агентство по защите и развитию конкуренции РК предлагает отказаться от дифференциации групп потребителей электрической энергии и сделать тариф единым для всех – физических и юридических лиц, а также для бюджетных организаций. Это означает, что к 2025 году тариф на электроэнергию для обычных потребителей увеличится, передает Azattyq Rýhy. «Постепенно выровняются тарифы (на электроэнергию – AR). Во всем мире физические лица платят больше. Человек, который печет хлеб, с точки зрения эффективности, – он для общества важнее, хлеб важнее, чем благополучие отдельного индивида. Во всем мире физические лица платят больше юридических. Но незащищенные слои населения обеспечиваются жилищной помощью (им государство будет помогать – AR). Мы постараемся до 2025 года убрать эту дифференциацию», – заявил председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин на круглом столе в Мажилисе.
В качестве примера он привел ТОО «Астанаэнергосбыт», действующее в Нур-Султане. Компания «заходит» по среднему тарифу 19,84 тенге за киловатт в час и этот тариф дифференцируется по трем группам потребителей. Бытовые потребители платят 13,59 тенге за киловатт в час, юридические лица – 22,43 тенге, бюджетные организаций – 50 тенге. «Недавно было совещание у главы государства, он поддержал начало пилотного проекта по снятию этой дифференциации. В результате дифференциации только в прошлом году бюджет переплатил 20 млрд, малый и средний бизнес – 31 млрд тенге. В целом – 51 млрд тенге. Хотя на рынке имеется жилищная помощь, которая покрывает коммунальные услуги. Выплата жилищной помощи составила всего 750 млн тенге. Как вы видите, резервы в 51 млрд тенге есть», – объяснил глава ведомства необходимость отмены дифференциации.
Поэтому Агентство по защите и развитию конкуренции предлагает увеличить объемы жилищной помощи, установить равные тарифы для всех потребителей. Пилотный проект по данной инициативе начнет реализовываться в Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.