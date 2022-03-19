В вопросе о продаже крупнейших ГЭС Казахстана поставлена точка

В Министерстве энергетики сообщили, что Гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС не будут приватизированы и продаваться не будут, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС являются стратегическими объектами находящимися в государственной собственности. В соответствии с поручением Главы Государства данные объекты приватизации не подлежат, в связи с чем вопрос их продажи не рассматривается", - говорится в сообщении.



Отмечается, что правительство может рассмотреть вопрос передачи указанных ГЭС в доверительное управление, в том числе частным компаниям, при наличии встречных инвестиционных обязательств.



"Деятельность гидроэлектростанций регулируются вне зависимости от формы собственности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и водного законодательства со строгим соблюдением режимов работы единой электроэнергетической системы Казахстана с учетом водно-хозяйственных балансов", - добавили в Министерстве Энергетики.



В ведомстве напомнили, что постановлением правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 378 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" переданы в ведение Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.



Напомним, в декабре 2021 года бывший министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал о переговорах с арабскими инвесторами о приватизации Шульбинской и Усть-Каменогорской гидроэлектростанций.



Позже стало известно, что правительство отозвало из Мажилиса законопроект о ратификации Совместной декларации правительств Казахстана и ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.