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В вопросе о продаже крупнейших ГЭС Казахстана поставлена точка

Просмотров:934 Опубликовано: Сегодня, 14:36
В вопросе о продаже крупнейших ГЭС Казахстана поставлена точка
Шульбинская ГЭС. Фото:shges.kz
В Министерстве энергетики сообщили, что Гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС не будут приватизированы и продаваться не будут, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС являются стратегическими объектами находящимися в государственной собственности. В соответствии с поручением Главы Государства данные объекты приватизации не подлежат, в связи с чем вопрос их продажи не рассматривается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство может рассмотреть вопрос передачи указанных ГЭС в доверительное управление, в том числе частным компаниям, при наличии встречных инвестиционных обязательств.

"Деятельность гидроэлектростанций регулируются вне зависимости от формы собственности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и водного законодательства со строгим соблюдением режимов работы единой электроэнергетической системы Казахстана с учетом водно-хозяйственных балансов", - добавили в Министерстве Энергетики.

В ведомстве напомнили, что постановлением правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 378 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" переданы в ведение Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Напомним, в декабре 2021 года бывший министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал о переговорах с арабскими инвесторами о приватизации Шульбинской и Усть-Каменогорской гидроэлектростанций.

Позже стало известно, что правительство отозвало из Мажилиса законопроект о ратификации Совместной декларации правительств Казахстана и ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Gospodin (Посетители) Сегодня, 19:48
AES Corporation международные монополисты в сфере электроэнергии. При распаде выкупили дешево станции вко, а как решили забрать поставили огромный ценник. Из за них многие производства обонкротились в вко. От них и осталось название

Не выполнили инвест программы и обворовали весь регион. Так и дружат американская сторона
 
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camel (Посетители) Сегодня, 18:02
Что в названии этих гидроэлектростанций означает аббревиатура "АЭС"?

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 

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