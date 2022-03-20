Минобороны опровергло слухи об отправке казахстанской военной техники в Украину

Министерство обороны РК опровергло слухи об отправке казахстанской военной техники на территорию Украины.
В Telegram-каналах распространяется видеоролик, в котором сняты движущиеся по трассе военные автомобили. В подписи к видео говорится, что, вероятно, эта техника направляется на территорию Украины. Это не так, заверили в оборонном ведомстве.
На самом деле запечатлённые на кадрах автомобили едут на обучение, полная информация о котором доступна в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК и на официальном сайте ведомства.
"В Вооружённых силах Казахстана проходит зимний период обучения, продолжающийся с декабря по март. Занятия по боевой подготовке организованы согласно плану, связаны с передвижением сил и средств из пунктов постоянной дислокации на учебные полигоны и в обратном направлении. Передвижение военной техники осуществляется своим ходом, на автомобильных тралах и железнодорожным транспортом. К окончанию зимнего периода обучения воинские подразделения уже в масштабе отдельных батальонов и бригад приступят к проведению тактических учений с боевой стрельбой", – говорится в сообщении Минобороны.
Ранее в ведомстве уже опровергали слухи об участии казахстанской армии в конфликте на территории Украины. В пресс-службе министерства сообщали, что запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал и не рассматривается.
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