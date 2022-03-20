Астана. 20 марта. КазТАГ – В отношении FlyArystan после снятия 45 пассажиров с рейса начата проверка, сообщает комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития.



«На воздушном судне А320, на котором 19 марта 2022 года был запланирован рейс авиакомпании FlyArystan КС-7341 по маршруту Нур-Султан – Костанай, были обнаружены временные технические ограничения, в связи с которыми воздушное судно могло принять на борт не более 110 пассажиров. После установления ограничений 45 пассажирам, которые не смогли вылететь на данном рейсе, были оказаны услуги, предусмотренные действующим законодательством: переоформление билетов на другие даты либо возврат стоимости билетов (в случае возврата билетов, пассажирам предоставлена возможность последующей покупки билетов на сумму, трехкратно превышающую стоимость имеющего билета)», - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.



В связи с чем, по данным КГА, «13 пассажирам оформлен полный возврат и 32 пассажира согласились на перелет 20 и 21 марта». Помимо этого, по данным ведомства, «пассажирам предоставлены прохладительные напитки, горячее питание и услуги по проживанию в гостинице».



«В связи с данным случаем, Авиационной администрацией Казахстана в период с 24 по 25 марта текущего года запланирована внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров. В случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры», - сказано в сообщении.