Специальный проект «Большая стройка» стартовал на сайте www.va.kz

"Лада" объявляет старт проекта "Большая стройка"
Ежегодно наша редакция выпускала подобные проекты в печатном варианте, многие из вас принимали участие в создании таких буклетов. Но жизнь на месте не стоит, и сейчас удобнее получать информацию в сети Интернет.
Мы сделали нынешний проект максимально информативным и полезным. Собрали предложения компаний Актау, которые предлагают строительные материалы или услуги в сфере ремонта, продают мебель или детали интерьера, оказывают услуги дизайнера. Это удобно всем, кто нуждается в ремонте и обустройстве быта.
Если вы ищете специалистов своего дела - добро пожаловать на va.kz/remont
Мы помним про тех, кому пока удобней воспринимать информацию на бумажном носителе. Скоро выйдет полноцветный, глянцевый разворот, который мы вложим в газету "Лада" и будем распространять в крупных торговых точках Актау.
Уважаемые партнеры!
Если вы продаете строительные или отделочные материалы, сантехнику, "одежду" для стен и пола, электрооборудование, двери, мебель, ковры, посуду, бытовую технику и многое-многое другое или оказываете услуги - мы приглашаем принять участие в нашем проекте, который стопроцентно станет лучшим навигатором в таком нелегком, но увлекательном деле под названием «РЕМОНТ»!
На все вопросы мы готовы дать ответ, с уважением к Вам и Вашему бизнесу - рекламный отдел медиакомпании "Лада".
Звоните: +7 707 9 601304, 8 (7292) 60 13 04 (106,107)
Почта: lada@lada.kz, reklama@lada.kz
Ежегодно наша редакция выпускала подобные проекты в печатном варианте, многие из вас принимали участие в создании таких буклетов. Но жизнь на месте не стоит, и сейчас удобнее получать информацию в сети Интернет.
Мы сделали нынешний проект максимально информативным и полезным. Собрали предложения компаний Актау, которые предлагают строительные материалы или услуги в сфере ремонта, продают мебель или детали интерьера, оказывают услуги дизайнера. Это удобно всем, кто нуждается в ремонте и обустройстве быта.
Если вы ищете специалистов своего дела - добро пожаловать на va.kz/remont
Мы помним про тех, кому пока удобней воспринимать информацию на бумажном носителе. Скоро выйдет полноцветный, глянцевый разворот, который мы вложим в газету "Лада" и будем распространять в крупных торговых точках Актау.
Уважаемые партнеры!
Если вы продаете строительные или отделочные материалы, сантехнику, "одежду" для стен и пола, электрооборудование, двери, мебель, ковры, посуду, бытовую технику и многое-многое другое или оказываете услуги - мы приглашаем принять участие в нашем проекте, который стопроцентно станет лучшим навигатором в таком нелегком, но увлекательном деле под названием «РЕМОНТ»!
На все вопросы мы готовы дать ответ, с уважением к Вам и Вашему бизнесу - рекламный отдел медиакомпании "Лада".
Звоните: +7 707 9 601304, 8 (7292) 60 13 04 (106,107)
Почта: lada@lada.kz, reklama@lada.kz