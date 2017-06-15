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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: Сегодня, 14:10

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Специальный проект «Большая стройка» стартовал на сайте www.va.kz

Наступило самое активное время для тех, кто ремонтирует свое жилище или только планирует это сделать.

"Лада" объявляет старт проекта "Большая стройка"

Ежегодно наша редакция выпускала подобные проекты в печатном варианте, многие из вас принимали участие в создании таких буклетов. Но жизнь на месте не стоит, и сейчас удобнее получать информацию в сети Интернет.

Мы сделали нынешний проект максимально информативным и полезным. Собрали предложения компаний Актау, которые предлагают строительные материалы или услуги в сфере ремонта, продают мебель или детали интерьера, оказывают услуги дизайнера. Это удобно всем, кто нуждается в ремонте и обустройстве быта.

Если вы ищете специалистов своего дела - добро пожаловать на va.kz/remont

Мы помним про тех, кому пока удобней воспринимать информацию на бумажном носителе. Скоро выйдет полноцветный, глянцевый разворот, который мы вложим в газету "Лада" и будем распространять в крупных торговых точках Актау.

Уважаемые партнеры!
Если вы продаете строительные или отделочные материалы, сантехнику, "одежду" для стен и пола, электрооборудование, двери, мебель, ковры, посуду, бытовую технику и многое-многое другое или оказываете услуги - мы приглашаем принять участие в нашем проекте, который стопроцентно станет лучшим навигатором в таком нелегком, но увлекательном деле под названием «РЕМОНТ»!

На все вопросы мы готовы дать ответ, с уважением к Вам и Вашему бизнесу - рекламный отдел медиакомпании "Лада".

Звоните: +7 707 9 601304, 8 (7292) 60 13 04 (106,107)
Почта: lada@lada.kz, reklama@lada.kz


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