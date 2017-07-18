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ЛАДА.kz » Блог редакции

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 467

Lada.kz объявляет конкурс на самые красивые ножки

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Обладатель самых красивых ножек по версии пользователей Lada.kz получит приз от редакции.

«Ноги от ушей». Именно такой критерий принято считать главным в выборе идеала женских ножек. Но условия нашего конкурса не ограничивают ни длину ног своей владелицы или даже владельца, ни их стройности.

А поэтому, если вы считаете, что именно ваши ножки могут претендовать на звание самых красивых в Актау, то поспешите принять участие в нашем конкурсе. Для этого необходимо сфотографировать свои ноги. Но обязательно на фоне моря! И прислать на страницу конкурса.

Фотографии принимаются до 27 июля включительно. С 28 по 30 июля будет открыто зрительское голосование, по итогам которого выберут хозяйку или хозяина ножек, набравших максимальное количество голосов. И уже 31 июля мы объявим имя обладательницы или обладателя самых красивых ножек в Актау и представим его общественности. Победитель получит приз от редакции.

Правила конкурса. Главная страница конкурса.


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Комментарии ( 4 )

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mer (Посетители) Сегодня, 17:58
Бред какой то. bazar
 
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  • Mishanya1985
 Disco (Посетители) Сегодня, 17:55
самые красивые ножки у меня, не считая пота грязи и волос draznilka crazy

Танцуют все...
 
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  • Thornhill
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:54
Поучаствую
 
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Колдун (Посетители) Сегодня, 17:39
crazy Я уже в шоке. suicide Где их найти. question love

Я свободен !
 
 

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