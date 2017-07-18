Lada.kz объявляет конкурс на самые красивые ножки

«Ноги от ушей». Именно такой критерий принято считать главным в выборе идеала женских ножек. Но условия нашего конкурса не ограничивают ни длину ног своей владелицы или даже владельца, ни их стройности.
А поэтому, если вы считаете, что именно ваши ножки могут претендовать на звание самых красивых в Актау, то поспешите принять участие в нашем конкурсе. Для этого необходимо сфотографировать свои ноги. Но обязательно на фоне моря! И прислать на страницу конкурса.
Фотографии принимаются до 27 июля включительно. С 28 по 30 июля будет открыто зрительское голосование, по итогам которого выберут хозяйку или хозяина ножек, набравших максимальное количество голосов. И уже 31 июля мы объявим имя обладательницы или обладателя самых красивых ножек в Актау и представим его общественности. Победитель получит приз от редакции.
Правила конкурса. Главная страница конкурса.
А поэтому, если вы считаете, что именно ваши ножки могут претендовать на звание самых красивых в Актау, то поспешите принять участие в нашем конкурсе. Для этого необходимо сфотографировать свои ноги. Но обязательно на фоне моря! И прислать на страницу конкурса.
Фотографии принимаются до 27 июля включительно. С 28 по 30 июля будет открыто зрительское голосование, по итогам которого выберут хозяйку или хозяина ножек, набравших максимальное количество голосов. И уже 31 июля мы объявим имя обладательницы или обладателя самых красивых ножек в Актау и представим его общественности. Победитель получит приз от редакции.
Правила конкурса. Главная страница конкурса.