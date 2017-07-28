Lada.kz запускает голосование за «лучшие ножки»

Отдать голос за понравившуюся фотографию можно до 31 июля. В понедельник редакция подведет итоги конкурса.
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