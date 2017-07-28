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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: Сегодня, 15:15

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Lada.kz запускает голосование за «лучшие ножки»

Принять участие в голосовании могут пользователи, зарегистрированные не позднее 7 июля 2017 года.

Отдать голос за понравившуюся фотографию можно до 31 июля. В понедельник редакция подведет итоги конкурса.

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