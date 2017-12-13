Определены победители конкурса «Я и моя собака»

Первое место с результатом в 18 голосов занял пользователь Kaspain Sea.Второе место занял пользователь Sir K, набравший 15 голосов.Третье место заняла Yashka, набравшая 14 голосов.Lada.kz поздравляет победителей. С вами свяжутся по указанным телефонам.