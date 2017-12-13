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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 386

Определены победители конкурса «Я и моя собака»

Голосование конкурса «Я и моя собака» завершено. По его результатам редакция Lada.kz определила тройку победителей.

Первое место с результатом в 18 голосов занял пользователь Kaspain Sea.

Определены победители конкурса «Я и моя собака»


Второе место занял пользователь Sir K, набравший 15 голосов.

Определены победители конкурса «Я и моя собака»


Третье место заняла Yashka, набравшая 14 голосов.

Определены победители конкурса «Я и моя собака»


Lada.kz поздравляет победителей. С вами свяжутся по указанным телефонам.


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Комментарии ( 6 )

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Zhanik (Посетители) Сегодня, 13:03
Мне больше всего понравилось фото девочки с овчаркой когда только объявляли конкурс
 
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Yashka (Посетители) Сегодня, 12:56
Поздравляю победителей! Я конечно думаю, что введенное ограничение на голосование очень сильно исказило объективность, и вероятно были бы совсем иные результаты конкурса.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:51
Карев мои поздравления ))) Майло красавчег!
 
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Димеген (Посетители) Сегодня, 12:41
Ооо куттыболсын велосипедисты!!! Победителя тоже поздравляем!!! В командном зачете мы первые!!!
 
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Око (Посетители) Сегодня, 12:36
УРАА!!! Поздравляю !!! Символом года 2018 в Актау будет Джек-рассел-терьер! druzhba
Яна, Серёга applause

всё вижу
 
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nokia6700 (Посетители) Сегодня, 12:29
Поздравляю победителей
 
 

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