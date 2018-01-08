Комментарии пользователей на сайте lada.kz будут временно закрыты

C 9 января вступает в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Одна из поправок обязывает владельцев электронных ресурсов заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.



Статья 36 закона об информатизации дополнена пунктом 5-1 следующего содержания:



"Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения".



Сейчас lada.kz разрабатывает соглашение и техническую возможность создания системы идентификации через SMS.

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