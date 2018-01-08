Комментарии пользователей на сайте lada.kz будут временно закрыты

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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 1930

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C 9 января вступает в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Одна из поправок обязывает владельцев электронных ресурсов заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.

Статья 36 закона об информатизации дополнена пунктом 5-1 следующего содержания:

"Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения".

Сейчас lada.kz разрабатывает соглашение и техническую возможность создания системы идентификации через SMS.
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Комментарии ( 39 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 22:11
Джулия,
Согласен с Вами. У меня еще есть ощущение, что нас скатывают в какое-то средневековье. Глас народа душат.
 
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  • Ну Ну
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 22:01
Ничего. И этих переживем.
 
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  • Papirosso
  • Lesnik
 Gaholimy (Посетители) Сегодня, 21:46
Да,что мелочиться!Сразу свет народу отключайте и все проблемы решаться разом!Нет интернета, нет правды о безобразия в городе!У гостиницы в 4 мкр вода белая что-то сбрасывают в море,это видно невооруженным взглядом,а у экологов все в норме,ливневые стоки в море сбрасывают с дорог и тоже нормально!
 
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  • Швейк
  • Lesnik
  • Банкир
 Джулия (Посетители) Сегодня, 21:17
на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи
И ломанется народ в редакцию региться со словами "очень хочется имхо свое выразить!!!!" )))). Конечно все кто захочет остаться выберут электронную форму, но все же смешно это все...
Дело даже не в том что мы напишем что-то не то и нас за это привлекут, но сам факт и морока с регистрацией противно и то что ты вроде после этого становишься как "под колпаком у Мюллера". Это как-то все унизительно для нас и ужасно не достойно тех, кто не может заткнуть рот тем, кто реально "не в ту степь" народ зазывает, а страдают все. Сначала появилась мысль "ну и ладно, кому нужны наши мнения", но призадумалась и вспомнила сколько дел мы тут разгребли именно благодаря нашим коментам. Тут и грабителей и насильников находим или помогаем найти, про сложные ситуации у кого-то, кому нужна помощь выясняем и помогаем, грабежи и драки в торговых центрах помогаем расследовать. Да взять хоть этот перенос счетчиков, который нам хотели повесить шустряки какие-то... Ведь если бы не коменты, не было бы потом реакции от антимонопольного комитета. Казалось бы и тем, кто ратует всех посадить под колпак самим бы легче было бы знать чем живет и дышит их электорат, а не слушать хор одобрямсов. Да и не трудно догадаться, что пока мы тут "диванные критики" мы безопасны как котики, а когда все что накопилось будем обсуждать в живом общении друг с другом это уже им же и усложнит задачу. Все очень грустно и все катится в пропасть разочарования и скорость пике стремительно растет(((

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Papirosso
  • Lesnik
 mer (Посетители) Сегодня, 21:13
Цитата: master_kz
А еще есть соц сеть Вподъезде.

Ну куда же без этих меток ,на стенах ,да по углам))).А так,назад в тёмное прошлое,не путать с СССР.
 
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  • Lesnik
 master_kz (Посетители) Сегодня, 21:06
Цитата: Валерий_М
Зато есть много
сеновалов для контактов с одноклассниками.

А еще есть соц сеть Вподъезде.
 
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  • Lesnik
 Ậбыρвалг (Гости) Сегодня, 21:06
Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения страны,
Вернувшейся с войны.
 
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  • Gaholimy
  • Lesnik
  • mr12
 FANTOM (Посетители) Сегодня, 21:05
Весь + данного ресурса потеряется, так как через комментарии неоднократно что то двигалось в лучшую сторону в нашем маленьком городе. Au revoir! poka
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 20:57
А российским актаусцам что делать???
 
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  • Швейк
  • Бендэр
  • botden
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:08
Бендэр,
Будем живы- не помрем! bravo
 
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