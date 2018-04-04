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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: Сегодня, 18:44

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Lada.kz запускает sms-идентификацию пользователей

Необходимость идентификации пользователей по номеру мобильного телефона продиктована Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», вступившим в силу 9 января 2018 года.

Необходимость идентификации пользователей по номеру мобильного телефона продиктована Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», вступившим в силу 9 января 2018 года.

Одна из поправок обязывает владельцев электронных ресурсов заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.

Статья 36 закона об информатизации дополнена пунктом 5-1 следующего содержания:

«Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения».

Для идентификации пользователям необходимо ввести номер мобильного телефона и получить код подтверждения.

Ознакомиться с пользовательским соглашением.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:56
Durys boldy. Aitpese, jyn-jypyrlar kobeyip ketti. Yendigi kezde, ar azamat oz sozine jauap beretin bolady! Qutty bolsyn halaiyq! dada
 
 

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