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26.09.2024, 11:26

Больная тема: «хромая» система здравоохранения в Актау

Авторская колонка 0 1 436 Лиана Рязанцева

В последние годы на сайте Lada.kz все чаще появляются  новости о халатном отношении врачей к своим обязанностям. Я хочу поделиться с вами своими мыслями о причинах происходящего. 

Фото автора
Фото автора

Написать этот материал меня вынудили и случаи, происходившие в нашем городе, и моя собственная история, пережив которую, я понимаю, что что-то очень неправильное происходит в нашем здравоохранении. Ну, начнем по порядку.

Двухлетняя Сезим скончалась 4 декабря 2016 года в детской инфекционной больнице. Родители девочки считают, что в смерти их дочери виноваты врачи. За два дня, которые Сезим Жумахан провела в больнице, должного лечения она не получила.

В 2021 году родители восьмимесячного ребенка обвиняли медсестёр детской областной больницы в халатности. По словам матери ребенка, медсёстры детской областной больницы халатно сделали перевязку, после чего рука малыша посинела.

Малыш Абдулла скончался 11 мая 2024 года в детской инфекционной больнице. Родители мальчика считают, что их сын умер в результате врачебной халатности. В управлении здравоохранения региона даже признали, что в больнице недооценили тяжесть состояния ребенка, поздно его госпитализировали и не скорректировали лечение.

Пациенты в Актау все чаще вынуждены искать помощь в других областях. Жителю Актау из-за отсутствия оперирующих нейрохирургов в регионе пришлось экстренно везти своего восьмимесячного ребенка на операцию в Атырау.

Я сама столкнулась с бездушным отношением врачей, когда у моего ребенка обнаружили кисту в голове. Необходимых специалистов в Актау, конечно, не оказалось, и мне пришлось искать врачей в других регионах страны. И, вот тут началось:  из-за безразличия и безответственности мне с ребенком пришлось дважды летать в Алматы. В первый раз нас не приняли на операцию, так как в результатах рентгена, сделанного в Актау, указали подозрение на бронхит. В итоге, мне срочно пришлось искать, где сделать повторный рентген ребенку, надеясь, что нам все-таки сделают операцию. Однако, когда мы все же попали в больницу, выяснилось, что в анализах, сделанных в Актау, у нас была низкая свертываемость крови, и при таких показаниях операция не проводится. Врачи в Актау, видимо, этого не знали. В результате, нам пришлось вернуться обратно. Проблемы, связаные с авиаперелетами с больным ребенком, я не буду описывать, не хочу рассказывать о затратах и на дорогу, и на проживание в Алматы. Сейчас о другом. Ведь всей этой нервотрепки можно было избежать, если бы лечащий врач в Актау внимательно, профессионально ознакомился с анализами, готовя нас к поездке на операцию в другом городе.

Уверена, что не одна я недовольна качеством здравоохранения в регионе. Нас таких много. Особенно возмущает то, что из моей заработной платы удерживаются значительные суммы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), но при этом я не могу получить надлежащее, качественное лечение.

Я постоянно задаю себе вопрос: почему люди в белых халатах стали так безответственно относиться к своим обязанностям? Конечно, не все врачи такие, есть еще те, кто с искренним интересом и ответственностью относятся к своему делу, но их категорически мало. Они стали исключением. С чем это связано? С введением медицинского страхования, низкими зарплатами, снижением престижа профессии или же с отсутствием желания работать? Ясно одно - что-то хромает в нашей системе зравоохранения.

Вспоминаю свое детство с бесплатной медициной, понимаю, что внимание врачей тогда было абсолютным и постоянным. Если заболеешь, врач не только звонил, но и приходил несколько раз в неделю, чтобы проверить ход лечения. Сегодня, будучи уже матерью, я сталкиваюсь с безразличием со стороны педиатров и терапевтов. При обращении к доктору не стоит  ждать, что он позвонит потом и спросит, как ты себя чувствуешь.

Почему сейчас, приходя в поликлинику, нужно доказывать, что ты действительно болен, выпрашивая направление на анализы? Не найдя нужного специалиста или обследования в бесплатной поликлинике, мы обращаемся в платную клинику. Но здесь ситуация часто оказывается еще более сложной. В страхе, что счет за обследование окажется баснословным, ты начинаешь приуменьшать свои симптомы, убеждая себя, что все не так уж и страшно. Уже стала расхожей шутка, что "в государственной клинике мы доказываем врачу, что больны, а в частной, что мы здоровы". В первой тебя не хотят лечить, а во второй - будут лечить с азартом игромана.

Стоит отметить, что вежливые улыбки и внимание, к сожалению, встречаются только в платных клиниках, где за хорошее отношение нужно платить.

Если бы я была министром здравоохранения, то внедрила бы медицинское страхование по другому принципу. Например, на каждого жителя страны в год выделялась бы определенная сумма денег. К примеру, 20 тысяч тенге на лечение зубов, 50 тысяч тенге на консультации профильных специалистов и так далее. Кроме того, я бы предоставила горожанам возможность выбора клиник и специалистов, независимо от того, к какой поликлинике они прикреплены. Это позволило бы людям тратить эти средства в частных клиниках, но если бы они превышали лимит, то будь добр - доплачивай из своего кармана. А страховые взносы могли бы накапливаться из года в год, чтобы непотраченные суммы не пропадали, а сохранялись для будущих экстренных медицинских нужд.

Да, возможно, это бредовая идея, но одно я знаю точно: здравоохранение должно быть доступным и качественным. А та система, которая сейчас существует, на мой взгляд, ущербна, и безразличие, халатность, непрофессионализм медиков - тому подтверждение. И кто мне докажет обратное?

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