18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.04.2025, 07:40

Вандализм, или преступление без наказания в Актау

Авторская колонка 0 3 156

Почему в нашем городе процветает вандализм? Ответ на поверхности - просто за это преступление нет наказания. И хоть тысячу раз назовите Актау культурной столицей, увы, это очень далеко от действительности. Звериный вандализм местной молодежи и равнодушное попустительство органов правопорядка еще очень долго не позволят нашему городу завоевать фактически это звание, ну а разговоры о туристическом рае просто превращаются в популизм и только.

коллаж Lada.kz
коллаж Lada.kz

Что мы только не делали нашей дружной редакцией, чтобы достучаться до сердец актаусцев, считающих своим прямым долгом сломать, разрушить и испортить общегородское имущество. 

Мы писали им письма, снимали о них репортажи, старались проникнуть в глубины их сознания, откопать там совесть и наставить на путь истинный. «Глупые  журналисты»… думали все это время местные вандалы.

Все эти разбитые балюстрады или исписанные пахабщиной детские площадки вызывали у подобной категории граждан скорее гордость, нежели сожаление. «Смотри, о нас написали. Прикольно»… рассуждали те, кто пересмотрел фильмы с антигероями в главных ролях. Ждать, что малыш-переросток, плюющий мимо урны и разрушающий по ночам лавочки, на которых днем отдыхают пенсионеры, вдруг начнет испытывать муки совести, было крайне наивно.

Но, что поделать, слово – единственное наше оружие. При всем желании поставить негодников в угол полномочий у нас нет. На днях, пересматривая очередную фотоисторию о вандализме на Скальной тропе, я подумала… ничего мы с ними не сделаем. Мы – нет. Однако, ведь есть люди, которые могли бы. И нет, это не призыв создать добровольческий отряд и по ночам ловить вандалов. Это прямое обращение к органам правопорядка. Простите, уважаемые полицейские и сотрудники акимата, но в этот раз я обращаюсь к вам.

Сколько денег акимат ежегодно тратит на восстановление испорченного имущества? Наверняка, эта сумма исчисляется миллионами тенге. Конечно, первое время после строительства объектов участь чинить сломаное возложена на плечи бедолаги застройщика. Но, это от силы лет 5. А далее – здравствуйте, наши с вами налоги! Простите, есть вопрос – какого рожна я должна оплачивать чье-то плохое воспитание?

Эти деньги могли бы пойти на благоустройство, на более качественные дороги, озеленение, красивые скверы. Вместо этого мы тупо латаем лавки. Причем доходит до абсурда - их ломают в ту же ночь, как устанавливают. 

Президент как-то сказал – «нулевая терпимость к вандализму». Все громко ему «подпели», выпустили с десяток релизов о том, как они не любят подобных людей и… все, ждем следующих тем «для кивания». 

Где камеры, господа? Почему все актауские дороги «украшены» оборудованием типа «Сергек», а на набережной, Скальной тропе и в парках не работают даже «мыльницы»? Выгоднее штрафовать водителей? Понимаю. А почему, хочется спросить?! 

Нарушение по статье 294 Уголовного кодекса «Вандализм» грозит наказанием в виде штрафа от 100 до 200 МРП. И это только в бюджет. Вопрос к акимату: а почему бы вам не подавать в суд на вандалов, которых предварительно задержали полицейские, и не требовать у них взыскание полной суммы за восстановление поврежденного имущества?

Представьте эту идеальную картину. Крутой мэн в черной куртке с сигаретой в зубах показывает друзьям новые приемы каратэ, разбивая балюстраду на набережной. Все ему аплодируют, смеются… вечеринка удалась.

На следующий день, а лучше в этот же, товарищ полицейский приходит к парнишке, показывает видеозапись и сообщает. «Плати, малыш, теперь штраф – 100 МРП. В этом году это эквивалентно 393 200 тенге». Он и его родители расстроены, но деваться некуда. Платят. А через неделю к нему же домой приходит повестка в суд. Истец – городской акимат. Предъявляет иск на 2,5 млн тенге за испорченное имущество. 

Как вам такая картинка? Я, конечно, не экстрасенс, но подозреваю, что желание что-то ломать у такого парнишки и его друзей исчезнет надолго. Даже журналистские слезливые призывы к совести больше не понадобятся.

Внимание, вопросы! Где камеры? Почему нет юристов? Ведь схема проста, как дважды два. Если кто-то что-то сломал, он должен это починить или вернуть деньги! 

Почему по нашему городу разгуливают преступники (напоминаю, что статья «Вандализм» относится к уголовному кодексу), а все просто тяжело вздыхают и разводят руками. Зачем вы взращиваете уродов? Сегодня лавочка, завтра фонарь, а послезавтра из-за отсутствия наказания - кража или поножовщина... 

Ведь в этой схеме нет ничего нового. Есть преступление, есть статьи Закона, должно быть и наказание. Пусть платят родители, раз уж не смогли воспитать, пусть платят сами преступники, и если нет денег, то можно отрабатывать на ремонте тех же лавочек и фонарей. Здесь нужно полиции делать свою работу - ловить мерзавцев, а судам - назначать наказание. Но, у нас получается, что эти структуры не выполняют свою работу, а мы налогами оплачиваем очередной ремонт после развлечения дикарей. И все потуги называть Актау культурной столицей просто превращаются в фарс. 
 

Ирина Логвинова

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Под охраной заборами детекторами только управляюще надзорные здания объекты от обычных людей.
17.04.2025, 09:23
Кинст
Кинст
Полностью согласен! Об уровне "хозяйствования" городских чиновников можно судить элементарно по тому позорищу, именуемое севером, которое буквально перед зданием городского акимата. Все делают деньги, работают за деньги, но именно хозяевами города не являются.
17.04.2025, 07:38
Jack
Jack
Крупные штрафы, общественные работы, публикация лиц в СМИ думаю по большей части решат вопрос. По крайней мере наиболее буйные успокоятся. В старые времена хорошо помогала публичная порка.
17.04.2025, 06:38
fox1167
fox1167
"Пусть платят родители, раз уж не смогли воспитать, пусть платят сами преступники"-----Сюда можно приплюсовать: пусть платят органы правопорядка раз не выполняют свою работу!
17.04.2025, 04:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?