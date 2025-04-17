Вандализм, или преступление без наказания в Актау

Почему в нашем городе процветает вандализм? Ответ на поверхности - просто за это преступление нет наказания. И хоть тысячу раз назовите Актау культурной столицей, увы, это очень далеко от действительности. Звериный вандализм местной молодежи и равнодушное попустительство органов правопорядка еще очень долго не позволят нашему городу завоевать фактически это звание, ну а разговоры о туристическом рае просто превращаются в популизм и только.

коллаж Lada.kz

Что мы только не делали нашей дружной редакцией, чтобы достучаться до сердец актаусцев, считающих своим прямым долгом сломать, разрушить и испортить общегородское имущество.

Мы писали им письма, снимали о них репортажи, старались проникнуть в глубины их сознания, откопать там совесть и наставить на путь истинный. «Глупые журналисты»… думали все это время местные вандалы.

Все эти разбитые балюстрады или исписанные пахабщиной детские площадки вызывали у подобной категории граждан скорее гордость, нежели сожаление. «Смотри, о нас написали. Прикольно»… рассуждали те, кто пересмотрел фильмы с антигероями в главных ролях. Ждать, что малыш-переросток, плюющий мимо урны и разрушающий по ночам лавочки, на которых днем отдыхают пенсионеры, вдруг начнет испытывать муки совести, было крайне наивно.

Но, что поделать, слово – единственное наше оружие. При всем желании поставить негодников в угол полномочий у нас нет. На днях, пересматривая очередную фотоисторию о вандализме на Скальной тропе, я подумала… ничего мы с ними не сделаем. Мы – нет. Однако, ведь есть люди, которые могли бы. И нет, это не призыв создать добровольческий отряд и по ночам ловить вандалов. Это прямое обращение к органам правопорядка. Простите, уважаемые полицейские и сотрудники акимата, но в этот раз я обращаюсь к вам.

Сколько денег акимат ежегодно тратит на восстановление испорченного имущества? Наверняка, эта сумма исчисляется миллионами тенге. Конечно, первое время после строительства объектов участь чинить сломаное возложена на плечи бедолаги застройщика. Но, это от силы лет 5. А далее – здравствуйте, наши с вами налоги! Простите, есть вопрос – какого рожна я должна оплачивать чье-то плохое воспитание?

Эти деньги могли бы пойти на благоустройство, на более качественные дороги, озеленение, красивые скверы. Вместо этого мы тупо латаем лавки. Причем доходит до абсурда - их ломают в ту же ночь, как устанавливают.

Президент как-то сказал – «нулевая терпимость к вандализму». Все громко ему «подпели», выпустили с десяток релизов о том, как они не любят подобных людей и… все, ждем следующих тем «для кивания».

Где камеры, господа? Почему все актауские дороги «украшены» оборудованием типа «Сергек», а на набережной, Скальной тропе и в парках не работают даже «мыльницы»? Выгоднее штрафовать водителей? Понимаю. А почему, хочется спросить?!

Нарушение по статье 294 Уголовного кодекса «Вандализм» грозит наказанием в виде штрафа от 100 до 200 МРП. И это только в бюджет. Вопрос к акимату: а почему бы вам не подавать в суд на вандалов, которых предварительно задержали полицейские, и не требовать у них взыскание полной суммы за восстановление поврежденного имущества?

Представьте эту идеальную картину. Крутой мэн в черной куртке с сигаретой в зубах показывает друзьям новые приемы каратэ, разбивая балюстраду на набережной. Все ему аплодируют, смеются… вечеринка удалась.

На следующий день, а лучше в этот же, товарищ полицейский приходит к парнишке, показывает видеозапись и сообщает. «Плати, малыш, теперь штраф – 100 МРП. В этом году это эквивалентно 393 200 тенге». Он и его родители расстроены, но деваться некуда. Платят. А через неделю к нему же домой приходит повестка в суд. Истец – городской акимат. Предъявляет иск на 2,5 млн тенге за испорченное имущество.

Как вам такая картинка? Я, конечно, не экстрасенс, но подозреваю, что желание что-то ломать у такого парнишки и его друзей исчезнет надолго. Даже журналистские слезливые призывы к совести больше не понадобятся.

Внимание, вопросы! Где камеры? Почему нет юристов? Ведь схема проста, как дважды два. Если кто-то что-то сломал, он должен это починить или вернуть деньги!

Почему по нашему городу разгуливают преступники (напоминаю, что статья «Вандализм» относится к уголовному кодексу), а все просто тяжело вздыхают и разводят руками. Зачем вы взращиваете уродов? Сегодня лавочка, завтра фонарь, а послезавтра из-за отсутствия наказания - кража или поножовщина...

Ведь в этой схеме нет ничего нового. Есть преступление, есть статьи Закона, должно быть и наказание. Пусть платят родители, раз уж не смогли воспитать, пусть платят сами преступники, и если нет денег, то можно отрабатывать на ремонте тех же лавочек и фонарей. Здесь нужно полиции делать свою работу - ловить мерзавцев, а судам - назначать наказание. Но, у нас получается, что эти структуры не выполняют свою работу, а мы налогами оплачиваем очередной ремонт после развлечения дикарей. И все потуги называть Актау культурной столицей просто превращаются в фарс.



Ирина Логвинова