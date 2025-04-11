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11.04.2025, 16:10

Работа вандалов Мангистау: главная достопримечательность Актау разбита и разгромлена

История в фотографиях 0 4 523 Лиана Рязанцева

Скальная тропа, когда-то гордость города и излюбленное место прогулок, съемок и романтических встреч, сегодня превратилась в символ равнодушия и разрушения. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская прогулялась по Скальной тропе и запечатлела, как она выглядит спустя шесть лет после открытия.

Фото Ольги Ярославской
Фото Ольги Ярославской

На сегодняшний день самым популярным туристическим местом в Актау является Скальная тропа. Её открыли шесть лет назад в рамках празднования Дня Конституции. С тех пор, к сожалению, на Скальной тропе начали орудовать вандалы, наносящие ущерб и разрушая её уникальность.

Выломанные перила когда-то служили опорой для тысяч людей, а сегодня — жалкое напоминание о том, как легко можно потерять ценное.

В некоторых местах не хватает элементов перил.

Плафоны фонарей давно разбиты, их острые осколки отражают не свет, а разочарование. Вечерами здесь царит тьма — буквально и метафорически.

Перила и скамейка примирения давно пришли в негодность. Местные хулиганы или влюбленные парочки разрисовали их надписями и символами.

Местами земля уходит из-под ног, части проходной дорожки выломаны.

Самое страшное — наблюдать, как электрический щит находится в открытом доступе для всех, а электрические провода вьются, как каспийские змеи, создавая опасность для прохожих.

Элементы, придававшие Скальной тропе атмосферу праздника и безопасности, теперь "мертвы". Камеры не работают, громкоговорители молчат. Когда-то здесь играла музыка, создавая особую атмосферу. Искусство и безопасность, увы, ушли в спячку. К слову, на Скальной тропе установлены не самые дешевые устройства видеонаблюдения и аккустические усилители марки Bosch. Однако в настоящее время ни одно из них не работает.

Балясины лежат на земле, как уставшие от бездействия свидетели того, как город теряет лицо. Их давно никто не поднимает. И, кажется, никто не собирается. Представляю, как туристы, впервые оказавшиеся здесь, вместо вдохновения испытывают неловкость.

В далеком 2018 году главы каспийских стран приняли участие в церемонии выпуска молоди осетра в Каспийское море в Актау. Для этой цели была соорудирована специальная площадка. Сейчас эта площадка покосилась под воздействием  волн. А ведь на этом месте можно было бы поставить скамейки для отдыха горожан, чтобы они могли сидеть и наслаждаться свежим морским бризом, наслаждаться видом на море и проводить время с семьей или друзьями, а не видеть заброшенную территорию, которая когда-то была символом заботы о природе и экологии.

Жители бьют тревогу. Скальная тропа — это не просто прогулочный маршрут, это визитная карточка Актау. Печально видеть, как она разрушается на глазах.

Вандалы не дремлют, а вот службы, ответственные за благоустройство, похоже, да. Нужны действия, а не обещания. Актау заслуживает больше. А гости — достойного места для отдыха, пока не стало слишком поздно, - говорят жители города

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что в настоящее время на Скальной тропе активно ведутся работы по восстановлению сломанных элементов, включая видеонаблюдение, громкоговорители и декоративную подсветку.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Камер нет муляжи полицай жок вандал бар.здорово.а уважаемым как сказали туристам здесь делать не хрен.тропу убрать к чертям ходить как раньше по тропе и валунам.и ломать нечего будет.
11.04.2025, 13:55
Jack
Jack
Не покупайте больше камеры за миллионы. Не нужны они никому.
11.04.2025, 12:53
Ed Word
Ed Word
Интересно читать новость и по соседству другую с заявлениями Президета о соблюдении порядка и исполнении Закона. Интересно услышать комментарии пресс службы УВД по этому поводу, как так получилось что камеры есть, пункты полиции есть, а вандалы так смело и не однократно портят общественный объект?
11.04.2025, 11:54
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