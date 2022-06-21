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Английский язык для программистов: специфика, курсы

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 21:01
Английский язык для программистов: специфика, курсы
Сервис Buki

Большая часть IT-терминов заимствована из английского языка. Чтобы развиваться в профессии, необходимо использовать профлитературу и современные онлайн ресурсы, 80% которых созданы на английском.


Продвинутый уровень непременно пригодиться в деловой коммуникации с иностранными заказчиками и клиентами. Бизнес-английский в карьерном продвижении вообще не теряет своей ценности и актуальности.


Особенности технического английского для разных IT-специалистов


Специфика айтишной терминологии зависит от отрасли и должности. Так, Data Scientists, Data Engineers, ML-специалисты, Data analysts и другие применяют довольно разную профессиональную лексику.



  1. Разработчики пользуются в основном специальным сленгом. В их обыденный деловой лексикон входят: слова с новоприобретенным значением («buffer», «root»), аббревиатуры (BLOB – Binary Large Object), неологизмы («breadcrumbs»), термины-каламбуры («crapplet») и т.п.

  2. SEO-специалисты обычно пользуются терминологией, которая формируется из прямых значений слов и не является сленговой. В частности: «long tail keywords» – низкочастотные запросы, «keyword research» – подбор ключевых слов, «contextual links» – контекстные ссылки и подобное.

  3. SMM-специалисты и digital-маркетологи используют общепонятные термины, иногда – слова с дополнительным значением. Например, «engagement» – привлечение, «funnel» – воронка продаж, «impression» – показ рекламы пользователю, «target audience» – целевая аудитория.

  4. Project/product managers – специалисты, применяющие особую узкопрофессиональную терминологию, в том числе много аббревиатур. К примеру, «competitive intelligence» – исследование конкурентов, «churn» – отток клиентов, «retention» – удержание пользователей, «CAC», «ARPPU».

  5. HR-специалисты изучают специфическую, но довольно понятную для широкого круга лексику: «job seeker» – соискатель, «job center» – кадровый центр, «set up an interview» – назначить собеседование и т.п.

  6. Специалисты Data Science владеют узкопрофильной терминологией, основанной на специфическом техническом сленге: «PageRank» – ранжирующий алгоритм, «pandas» – Python-библиотека для манипулирования данными и т.д.


В чем заключается сложность технического английского?


Разнообразие technical English зависит от сферы применения: отрасли инженерии, научные изобретения, технологии, информационная сфера, строительство, производство и т.п. Главные отличия от обыденного английского языка:



  1. наличие большого количества терминов;

  2. длинные и сложные конструкции, часто представленные в пассивном залоге;

  3. трудности в понимании текста из-за наличия герундия, инфинитива и причастия;

  4. нередко встречается инверсия;

  5. применение аббревиатур и цифр.


Поэтому понимать и составлять технические тексты и инструкции, даже отдельные предложения довольно сложно для неподготовленного пользователя.


Вот примеры предложений:


«The machine is designed in such a way that it is impossible to reach into rotating or moving machine parts during production» (Конструкция аппарата исключает контакт с вращающимися или подвижными частями во время работы);


«The measurements shall have been inspected by the Contracting Agency before the initiation of structural shotcreting» (Измерения должны быть проинспектированы Подрядной Организацией до начала торкретирования).


Как быстрее и легче всего выучить технический английский?


В столь сложной отрасли английского языка вам не обойтись без помощи репетитора или посещения специализированных курсов. Занятия с сертифицированным специалистом обязательно нужно подкреплять самостоятельной работой.


Используйте различные обучающие платформы и видеоуроки, читайте и слушайте технические тексты из необходимой вам отрасли. Ведите свой рукописный словарь терминов и пробуйте делать самостоятельные переводы.


Статья подготовлена сервисом Buki.



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