Английский язык для программистов: специфика, курсы

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Большая часть IT-терминов заимствована из английского языка. Чтобы развиваться в профессии, необходимо использовать профлитературу и современные онлайн ресурсы, 80% которых созданы на английском.
Продвинутый уровень непременно пригодиться в деловой коммуникации с иностранными заказчиками и клиентами. Бизнес-английский в карьерном продвижении вообще не теряет своей ценности и актуальности.
Специфика айтишной терминологии зависит от отрасли и должности. Так, Data Scientists, Data Engineers, ML-специалисты, Data analysts и другие применяют довольно разную профессиональную лексику.
Разнообразие technical English зависит от сферы применения: отрасли инженерии, научные изобретения, технологии, информационная сфера, строительство, производство и т.п. Главные отличия от обыденного английского языка:
Поэтому понимать и составлять технические тексты и инструкции, даже отдельные предложения довольно сложно для неподготовленного пользователя.
Вот примеры предложений:
«The machine is designed in such a way that it is impossible to reach into rotating or moving machine parts during production» (Конструкция аппарата исключает контакт с вращающимися или подвижными частями во время работы);
«The measurements shall have been inspected by the Contracting Agency before the initiation of structural shotcreting» (Измерения должны быть проинспектированы Подрядной Организацией до начала торкретирования).
В столь сложной отрасли английского языка вам не обойтись без помощи репетитора или посещения специализированных курсов. Занятия с сертифицированным специалистом обязательно нужно подкреплять самостоятельной работой.
Используйте различные обучающие платформы и видеоуроки, читайте и слушайте технические тексты из необходимой вам отрасли. Ведите свой рукописный словарь терминов и пробуйте делать самостоятельные переводы.
Статья подготовлена сервисом Buki.
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