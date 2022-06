TikTok представил платформу TikTok For Business в Казахстане

«Уникальная особенность платформы TikTok for Business в том, что она дает возможность бизнесу не просто доносить рекламные сообщения до аудитории: общаясь с пользователями на одном языке, бренды могут завоевать их доверие и любовь. Мы же помогаем бизнесу найти именно те решения, которые позволят максимально эффективно решить их задачи. Широкий набор инструментов TikTok for Business позволяет достичь любых целей: от вывода нового продукта на рынок до увеличения продаж. Мы хотим помочь казахстанским компаниям открывать для себя возможности TikTok и наращивать показатели своего бизнеса в партнерстве с нами», — отметила Анастасия Панина, Генеральный директор Global Business Solutions, TikTok в Восточной Европе.

TikTok — это видеоплатформа для творчества и самовыражения, развлечения и открытий, которой пользуется более миллиарда человек по всему миру.объединяет живое, уникальное и многогранное сообщество людей разного возраста, занятий и профессий, имеющих самые разные увлечения и интересы. Современные тренды здесь органично сосуществуют вместе с традициями и богатой культурой страны. В 2022 году TikTok в Казахстане прилагает ряд стратегических усилий по ключевым направлениям, таким как:TikTok запустил программу развития талантов для объединения и обучения креаторов платформы в Казахстане. А авторы контента, создающие интересные и качественные видео, могут получить не только любовь сообщества, но и интерес к сотрудничеству со стороны брендов.которые стимулируют разнообразие контента на платформе. Так, в мае платформа запустила проект #УчисьвТикТокКазахстан при поддержке Министерства образования и науки РК, который уже завоевал популярность среди аудитории и собрал более 35 миллионов просмотров познавательных видеороликов.Видя большой интерес бизнеса в Казахстане к платформе, TikTok начинает активно работать с местными компаниями, помогая им освоить креативные и эффективные рекламные форматы и инструменты. В частности, с учетом активного развития IT-индустрии и электронной коммерции в Казахстане, TikTok For Business планирует укреплять сотрудничество с бизнесом из этих индустрий.TikTok for Business предлагает эффективные инструменты для продвижения бизнеса любого масштаба и отрасли: от крупных международных и локальных компаний до малого и среднего бизнеса; от FMCG и бьюти-индустрии до электронной коммерции и разработчиков видеоигр.Благодаря TikTok For Business компании переосмысляют свой подход к рекламе. Здесь бренды — это такие же члены сообщества. Пользователи устали от традиционной рекламы и ценят компании, которые следят за трендами, творят и экспериментируют, не боятся быть искренними и оригинальными. Именно поэтому слоган платформы TikTok for Business звучит как 'Don't make ads, make TikToks'. Эффективность такого подхода доказывают исследования: более 70% пользователей оценивают бренд-интеграции в TikTok как креативные и ненавязчивые*.Чтобы бизнес мог успешно решать свои задачи, команда TikTok For Business и агентство Httpool, официальный реселлер платформы в Казахстане, постоянно консультируют и делятся своей экспертизой с брендами, помогают им с креативными концепциями и выбором наиболее подходящих точек соприкосновения с их целевой аудиторией.*Источник: исследование Kantar, Ad Performance Study, декабрь 2020В TikTok компании могут создавать органичный контент, объединяя в своем сторителлинге брендинг и перфоманс. Бренды органично рассказывают свои истории и повышают знание о себе среди сообщества платформы, а также вдохновляют пользователей на действия, которые можно легко измерить, и делают путь к покупке максимально простым и удобным.Один из способов, доступных бизнесу с любым бюджетом — создание и развитие собственного аккаунта. Бренды, которые создают актуальный контент, следят за трендами или создают собственные, задействуют популярные звуки и мемы и, конечно же, поднимают зрителям настроение, получают любовь аудитории и органический рост подписчиков.TikTok For Business предоставляет инструменты для увеличения знания о бренде с учетом приоритетов компании. Бренд может получить гарантированные показы рекламы с помощью премиальных видеообъявлений TopView. Или бесшовно и органично встраивать рекламные ролики в ленту рекомендаций с помощью In-Feed Ads, направляя пользователя на внешние страницы бренда, где можно приобрести товар.Благодаря сотрудничеству с авторами TikTok бренды делают свои кампании еще более эффективными и привлекательными для широкой аудитории. Бренды могут органично продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании, с помощью инструмента Spark Ads, и находить наиболее подходящих авторов для коллабораций на платформе TikTok Creator Marketplace.В TikTok можно создавать вовлекающие рекламные кампании, которые создают уникальный интерактивный опыт взаимодействия пользователей с брендом. Бизнес активно использует решение Branded Hashtag Challenge, которое не имеет аналогов на рынке, и дополняет челленджи коллаборациями с популярными авторами контента и брендированными эффектами в 2D и 3D формате.В TikTok можно легко решать не только имиджевые задачи и вовлекать аудиторию, но и увеличивать продажи. На платформе даже есть популярный хештег #TikTokMadeMeBuyIt, набравший 13 миллиардов просмотров: по хэштегу пользователи со всего мира делятся своими покупками и рекомендациями товаров, о которых они узнали в TikTok.С помощью инструмента Collection Ads бренды могут знакомить пользователей с товарами бренда за счет продуктовых карточек или витрины в ролике и обеспечивать максимально простой и быстрый переход к покупкам. А благодаря таким инструментам, как TikTok Лидогенерация и Динамическая видеореклама (DSA), компании могут расширять клиентскую базу, повышать конверсию и показывать подходящие товары тем, кто уже интересовался ими на сайте или в приложении бренда.TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.