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10 интересных фактов о спортивном покере

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 20:25
10 интересных фактов о спортивном покере
Покер

Считать или нет покер спортивной дисциплиной - вопрос сложный. На просторах СНГ карточные игры везде относятся к азартным. А вот в США покерные турниры успешно проводятся уже более 50 лет. Портал покердом представляет 10 интересных фактов о главном из них - Мировой серии покера.


  1. Первым победителем в 1970 году стал Джонни Мосс. Весьма примечательно, что определялся победитель не по результатам игры, а голосованием самих игроков. Разумеется, каждый голосовал сам за себя и несколько раундов прошли впустую. Тогда организаторы добавили опрос на второго лучшего игрока. Им, а по факту победителем турнира стал Мосс.


  2. Он также выиграл второй турнир Мировой серии покера и еще один в 1974 году. Выиграть больше не смог никто, лишь Стю Ангер повторил его результат, победив на турнирах 1980, 1981 и 1997 годов.


  3. С тех пор победители меняются каждый год, выиграть Мировую серию дважды никому не удается.


  4. Моссу принадлежит еще один рекорд - он самый возрастной победитель турнира. В 1974 году ему было 67 лет. Самым молодым триумфатором стал Джозеф Када, в 2009 году он выиграл Мировую серию в возрасте 21 год.


  5. Американцы удерживают абсолютное лидерство по числу побед. Они выиграли 37 турниров, причем в 34 случаях и второй финалист также был из США.


  6. Первым не американцем, выигравшим Мировую серию покера, стал иранец Мансур Матлоуби. Он победил на турнире 1990 года. А первый финал без представителей США состоялся в 2007 году. Тогда в решающей игре сошлись Ксао “Джерри” Янг из Лаоса и Туан Лам, вьетнамец, проживающий в Канаде.


  7. Долгое время Мировая серия покера была интересна лишь узкому кругу азартных игроков и росла постепенно. Большой бум случился после турнира 2003 года, когда всех профессионалов победил любитель Крис Манимейкер. Уже на следующий год в Мировой серии зарегистрировалось втрое больше игроков, а приз победителю вырос вдвое - с 2,5 до 5 миллионов долларов.


  8. Своего пика же турнир достиг в 2006 году. Тогда в серии участвовали 8773 мастера покера, а победитель Джейми Голд получил 12 миллионов долларов. Близок к рекорду был 2019 год, когда главный приз в 10 млн. привлек 8569 игроков.


  9. А на следующий год случился грандиозный провал из-за пандемии COVID-19. Призовой фонд сократился вчетверо, а в турнире состязались 1379 человек.


  10. Игроки из СНГ никогда не побеждали в Мировой серии покера. Лишь в 2008 году Иван Демидов дошел до финала, где уступил Питеру Истгейту.



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