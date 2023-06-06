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Отзывы сотрудников о «Фридом Финанс»: обзор компании

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Отзывы сотрудников о «Фридом Финанс»: обзор компании
Брокерская компания «Фридом Финанс»
Брокерская компания «Фридом Финанс» является одной из лидирующих на фондовом рынке Казахстана. Из года в год она расширяется и масштабируется. Безусловно, именитые компании всегда привлекательны для соискателей работы. В данном материале мы расскажем о том, каковы преимущества «Фридом Финанс», какие у нее требования к кандидатам, и узнаем отзывы действующих сотрудников организации.

Требования компании к сотрудникам



Правильный подбор персонала помогает увеличить производительность, прибыль компании и повышает рабочий настрой коллектива. В компаниях Freedom практикуются все методы проведения собеседования, в том числе интервью (по компетенциям, CASE-интервью, стрессовое интервью). Но прежде всего при найме финансовая структура придерживается следующих принципов: равные возможности занятости, развитие молодых талантов, создание атмосферы, благоприятствующей долгосрочным взаимоотношениям работника с компанией, а также наставничество и взаимопомощь при адаптации.

Для нее важно, чтобы сотрудник, помимо профессиональных компетенций, имел определенные развитые soft skills. Очевидно, что для разных структур требования к сотрудникам будут различаться. Однако такие базовые компетенции, как умение работать в коллективе, не бояться ответственности, уметь находить решения в разных ситуациях, вовремя и результативно выполнять задачи, всегда будут одними из важнейших.

Преимущества работы во Freedom Finance:



Одними из преимуществ, которые отмечают многие сотрудники, являются открытость и готовность к решению разнообразных задач совместно с другими коллегами. Также можно отметить:
• развитую корпоративную культуру;
• официальную конкурентную заработную плату;
• обучение (тренинги, семинары, курсы);
• уважительные, доверительные отношения как между линейными сотрудниками, так и со стороны руководящих менеджеров;
• карьерный рост и продвижение;
• возможность узнать больше о работе фондового рынка и сделать первый шаг в инвестировании в ценные бумаги.

Отзывы сотрудников о компании



Отзывы сотрудников о «Фридом Финанс»: обзор компании

Диас Ахметов:
«Компании, входящие в экосистему Freedom в Казахстане, отличает высокая корпоративная культура. Я работаю в департаменте информационных технологий и в силу специфики деятельности коммуницирую с людьми из самых разных ведомств. Могу сказать точно, что все коллеги относятся друг к другу с уважением и готовы всегда помочь, особенно молодым специалистам, которые только начинают профессиональный путь. Внутри компании регулярно проводятся обучающие семинары и тренинги, спортивные мероприятия и тимбилдинги».


Отзывы сотрудников о «Фридом Финанс»: обзор компании

Ирина Суглобова:
«Работа во Freedom Finance для меня – это непрерывное получение новых знаний и опыта в сфере финансов. Мы растим универсалов и профессионалов, которые развиваются как специалисты в стенах брокера. В компании очень дружный коллектив, который работает как единый механизм.
Нас отличают быстрые темпы развития, новые проекты, в которых может принять участие каждый инициативный сотрудник».

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