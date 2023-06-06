Отзывы сотрудников о «Фридом Финанс»: обзор компании

Требования компании к сотрудникам

Преимущества работы во Freedom Finance:

Отзывы сотрудников о компании

Правильный подбор персонала помогает увеличить производительность, прибыль компании и повышает рабочий настрой коллектива. В компаниях Freedom практикуются все методы проведения собеседования, в том числе интервью (по компетенциям, CASE-интервью, стрессовое интервью). Но прежде всего при найме финансовая структура придерживается следующих принципов: равные возможности занятости, развитие молодых талантов, создание атмосферы, благоприятствующей долгосрочным взаимоотношениям работника с компанией, а также наставничество и взаимопомощь при адаптации.Для нее важно, чтобы сотрудник, помимо профессиональных компетенций, имел определенные развитые soft skills. Очевидно, что для разных структур требования к сотрудникам будут различаться. Однако такие базовые компетенции, как умение работать в коллективе, не бояться ответственности, уметь находить решения в разных ситуациях, вовремя и результативно выполнять задачи, всегда будут одними из важнейших.Одними из преимуществ, которые отмечают многие сотрудники, являются открытость и готовность к решению разнообразных задач совместно с другими коллегами. Также можно отметить:• развитую корпоративную культуру;• официальную конкурентную заработную плату;• обучение (тренинги, семинары, курсы);• уважительные, доверительные отношения как между линейными сотрудниками, так и со стороны руководящих менеджеров;• карьерный рост и продвижение;• возможность узнать больше о работе фондового рынка и сделать первый шаг в инвестировании в ценные бумаги.«Компании, входящие в экосистему Freedom в Казахстане, отличает высокая корпоративная культура. Я работаю в департаменте информационных технологий и в силу специфики деятельности коммуницирую с людьми из самых разных ведомств. Могу сказать точно, что все коллеги относятся друг к другу с уважением и готовы всегда помочь, особенно молодым специалистам, которые только начинают профессиональный путь. Внутри компании регулярно проводятся обучающие семинары и тренинги, спортивные мероприятия и тимбилдинги».«Работа во Freedom Finance для меня – это непрерывное получение новых знаний и опыта в сфере финансов. Мы растим универсалов и профессионалов, которые развиваются как специалисты в стенах брокера. В компании очень дружный коллектив, который работает как единый механизм.Нас отличают быстрые темпы развития, новые проекты, в которых может принять участие каждый инициативный сотрудник».