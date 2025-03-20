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20.03.2025, 14:16

Вадим Вильде рассказал о преимуществах гражданства Румынии

Новости компаний 0 322

В условиях растущей глобальной мобильности все больше людей задумываются о получении второго гражданства. Румынский паспорт становится привлекательным решением для тех, кто планирует связать свое будущее с Европой.

Мы побеседовали с Вадимом Вильде, ведущим миграционным специалистом компании International Expert, о том, какие двери открывает румынский паспорт и почему все больше россиян выбирают именно этот путь для переезда в Европу.

Вадим Вильде рассказал о преимуществах гражданства Румынии
Вадим Вильде рассказал о преимуществах гражданства Румынии

Свобода передвижения без границ

Паспорт гражданина Румынии — это ключ к свободному перемещению по всему Евросоюзу. Вы можете жить, работать и путешествовать в любой из 27 стран ЕС без необходимости оформления виз или дополнительных разрешений, — подчеркивает Вадим Вильде.

Владельцы румынского паспорта пересекают границы стран Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. Достаточно иметь при себе действующий документ — никаких дополнительных справок или подтверждений не требуется.

Более того, период пребывания в странах ЕС не ограничен, в отличие от туристических виз или временных видов на жительство.

Профессиональные перспективы без ограничений

Румынское гражданство открывает доступ к европейскому рынку труда на равных условиях с местными жителями. Работодатели не должны получать специальные разрешения на трудоустройство обладателей румынского паспорта.

При этом сотрудники получают полный социальный пакет:

  • медицинское страхование европейского уровня;
  • оплачиваемый отпуск и больничные листы;
  • пенсионные отчисления в европейскую систему;
  • защиту трудовых прав по стандартам ЕС.

Наши клиенты особенно ценят возможность строить карьеру в любой стране Евросоюза. Румынский паспорт снимает все бюрократические барьеры при трудоустройстве, — комментирует Вадим Вильде.

Инвестиции в будущее через образование

Особое преимущество румынского гражданства — доступ к европейской системе образования. Владельцы паспорта могут поступать в университеты ЕС без необходимости подтверждения статуса и получения студенческих виз.

Обучение в государственных вузах Европы обходится значительно дешевле, чем для студентов из третьих стран. В некоторых случаях разница в стоимости может достигать 70%.

Многие семьи оформляют румынское гражданство именно с прицелом на образование детей. Это разумная инвестиция в их будущее, — отмечает эксперт.

Правовая защита на европейском уровне

Получение румынского гражданства гарантирует защиту не только национального законодательства, но и общеевропейских правовых институтов. Обладатели паспорта могут напрямую обращаться в Европейский суд по правам человека и рассчитывать на поддержку дипломатических представительств любой страны ЕС.

Статус гражданина Европейского союза также предоставляет возможность участвовать в выборах в Европейский парламент и местные органы власти. Это открывает дополнительные пути для защиты ваших интересов на европейском уровне.

Расширение бизнес-горизонтов

Предприниматели с румынским паспортом имеют уникальные возможности для ведения бизнеса в Европе. Они могут регистрировать компании без необходимости получения дополнительных разрешений, открывать счета в европейских банках и пользоваться всеми преимуществами, которые доступны резидентам ЕС.

Основные преимущества для бизнеса включают:

  • доступ к европейским грантам и программам поддержки;
  • упрощенное налоговое администрирование;
  • возможность работы на всем рынке ЕС;
  • защиту интеллектуальной собственности по европейским стандартам.

Особенно ценным для предпринимателей становится возможность масштабировать бизнес на весь европейский рынок, используя единые стандарты и правила ведения деятельности во всех странах ЕС.

Надежный путь в Европу

Компания International Expert специализируется на помощи в получении румынского гражданства уже более десяти лет. За это время тысячи наших клиентов успешно получили румынские паспорта и реализовали свои планы по переезду в Европу. «Мы гордимся тем, что помогаем людям открывать новые возможности для себя и своих семей. Румынское гражданство — это не просто документ, это путь к качественно новому уровню жизни», — заключает Вадим Вильде.

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