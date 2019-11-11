ТОП-10 самых популярных досок объявлений Казахстана

1. Доска объявлений Казахстана «EDC.SALE»





Доска объявлений Казахстана «EDC.SALE» – удобный интерфейс, высокая посещаемость, большое количество рубрик и полностью бесплатное использование.

Ни регистрации, ни подтверждения номера телефона не понадобится вам для того, чтобы опубликовать свое объявление и практически сразу получить первые звонки. Доска объявлений «EDC.SALE» - результат слаженной работы группы профессионалов в сфере онлайн-маркетинга. Цель - предоставить самые лучшие условия для пользователей с разными намерениями.

Первоначальный акцент сервиса - на обычного пользователя, того, кто внезапно столкнулся с потребностью продать старый диван или предложить услуги репетитора немецкого языка.

На выбор - три варианта использования. Вы можете публиковать свои объявления без какой-либо регистрации. Для этого просто выберите страну и нажмите зеленую кнопку “Добавить объявление”.

Никаких функциональных ограничений на публикацию в этом случае не накладывается. Но если ваша цель - не просто добавление объявлений, а еще и отслеживание их эффективности, то лучше зарегистрироваться. Вам будет предоставлена возможность мониторить количество просмотров, получать и отправлять личные сообщения.

Есть и более профессиональный способ использовать данную доску объявлений. Каждому, кто приобретает Премиум-аккаунт, предоставляется возможность фиксирования, выделения и продвижения своих публикаций. Это очень удобно и часто используется оптовыми продавцами, представителями интернет-магазинов и частными лицами, которые продают большое количество однотипных товаров.

Доска объявлений «EDC.SALE» лояльно относится к самым разным пользователям, а для предоставления максимального комфорта при использовании не размещает никакой рекламы.

Посмотреть «EDC.SALE»

2. Доска объявлений Казахстана «OLX»

OLX - международный бренд, который представлен в Казахстане одноименной доской объявлений.

Разместить свое объявление может каждый желающий. Для этого потребуется зарегистрироваться и подтвердить свой номер телефона.

Количество рубрик не так велико, но их вполне достаточно для того, чтобы опубликовать предложение товаров или услуг в любой сфере жизни.

На первом месте - рубрика “Услуги”. Жители Казахстана могут найти здесь огромное количество объявлений по ремонту бытовой техники, квартир, строительству домов. Часто публикуют свои объявления частные мастера, которые занимаются наращиванием ногтей, грузоперевозками на газеле, оформлением мероприятий - свадеб, юбилеев, дней рождения.

Казахстанский OLX - часть крупной международной компании. А это значит, что эта доска работает так же, как и многие другие локальные сервисы. Быстрая служба поддержки, платные функции для активных продавцов, фильтрация спама и регулярное подтверждение телефонного номера - все это здесь присутствует.

OLX - место поиска не только покупок, но и работы. VIP-объявления на главной странице сервиса предлагают заказать услуги дезинфекции, устроиться на работу строителем, сварщиком.

3. Доска объявлений Казахстана «Market KZ»

Market KZ - доска бесплатных объявлений Казахстана. Более 31 тысячи пользователей сервиса вступили в группу ВК. Здесь регулярно публикуются самые интересные предложения компаний, а также объявления частных лиц. Можно связаться с сотрудником службы заботы и приобрести платные услуги.

Главная страница сервиса встречает пользователей большой строкой поиска с желтой рамочкой. Поиск можно осуществить по всему Казахстану или выбрать определенную область. Также предлагается уточнить раздел и подраздел.

Чтобы подать объявление потребуется зарегистрироваться. Подойдет адрес электронной почты или номер телефона. Также предлагают воспользоваться аккаунтами в Вконтакте, Фейсбуке или Гугл Плюс.

Веб-сайт активно продвигает объявления активных пользователей. На главной странице, сразу под строкой поиска, можно обнаружить новые объявления.

Хотите быть всегда в курсе последних изменений и иметь возможность отслеживать эффективность объявлений? Просто введите номер телефона и получить ссылку на скачивание приложения на Андроид устройства или айфона. При публикации объявления важно добавить качественное фото.

4. Доска объявлений Казахстана «Salexy»

Покупка и продажа в Казахстане становятся намного более легкими и эффективными процессами, когда вы пользуетесь несколькими досками объявлений. Одной из них может являться Salexy.

Внешне интерфейс сервиса весьма похож на OLX. Главная категория - “Автомобили и мотоциклы”. Здесь казахи предлагают друг другу не только приобрести автошины и диски, но и пройти курсы автоэлектриков, автослесарей.

Раздел “Недвижимость” - место для публикации информационных сообщений с предложением купить, сдать, арендовать или обменять жилье. Здесь на продажу выставлено огромное количество квартир, домов, объектов коммерческой недвижимости.

Чтобы использование сервиса было эффективным, можно воспользоваться опцией VIP-объявления. К этому часто прибегают продавцы, которые предлагают посуточную аренду или какие-либо услуги на постоянной основе. Например, лечение алкоголизма или проживание в доме престарелых.

Объявления, которые снабжены фото, выгодно выделяются на фоне остальных.

ДО Salexy практически никак не ограничивает использование сервиса. Здесь одинаково комфортно чувствуют себя настройщики пианино и специалисты, предлагающие услуги прокладки канализации методом прокола.

5. Доска объявлений Казахстана «Slanet»

Доска объявлений Slanet имеет в своей базе более 280 тысяч предложений от продавцов Казахстана.

Главная страница встречает детальным рубрикатором: каждая рубрика состоит из нескольких подрубрик.

Покупателям предлагается осуществить поиск с помощью поисковой строки. Их сразу две на главной странице.

Для размещения своего объявления требуется регистрация. Чтобы ее пройти достаточно указать имя пользователя и подтвердить адрес электронной почты. Администрация обращает внимание на то, что эту процедуру следует проходить только с личным электронным ящиком, одноразовые - не пройдут!

Первая рубрика на ДО - “Услуги, обслуживание”. Сюда жители Казахстана публикуют свои предложения о предоставлении самых разных бытовых услуг. Среди них - организация торжеств, услуги бухгалтеров, переводы, предоставление финансовых консультаций.

На втором месте - “Авто, транспорт”. Здесь можно не только продать свой старый автомобиль, но и разместить рекламу автошколы или СТО.

“Работа, вакансии” - лучшее место для поиска сотрудника, размещения предложения о поиске работы, публикации резюме.

Квартиры, дома, другая жилая и коммерческая недвижимость покупается и продается в разделе “Жилье, недвижимость”.

6. Доска объявлений Казахстана «Adiso»

Adiso - это бесплатные объявления Казахстана. Как утверждается на главной странице, купить и продать здесь можно все.

Подача объявлений не предполагает регистрации, это бесплатно. Просто нажмите белый плюс на зеленом фоне, размещенный справа от строки “Подать объявление” - и вы сразу попадете на страницу публикации.

Процедура создания описания занимает всего несколько минут. Для начала потребуется выбрать категории. Чем более щепетильно вы подойдете к этому вопросу, тем больше шансов на положительный отклик.

Область, город - после выбора этих параметров укажите “Заголовок”. На него отводится не более ста символов.

Описание создается по тому же принципу, что и на других досках объявлений. Это - обычный текст без форматирования. Не забывайте делать абзацы, создавать пункты.

Для поднятия эффективности добавьте фото. Его можно добавить с компьютера или мобильного устройства.

Важно: при публикации выберите тип продавца - частное лицо или компания. Укажите способ обратной связи и нажимайте “Опубликовать объявление”.

7. Доска объявлений Казахстана «Avi»

Доска объявлений Avi - это сайт, куда каждый может добавить свое объявление абсолютно бесплатно. Просто нажмите зеленую кнопку, на которой белым шрифтом написано “Добавить объявление”.

Вы сразу попадете на страницу создания и редактирования описания. Создайте привлекательный заголовок, который бы помог вашему объявлению выделиться на фоне тысяч других. Выберите категорию, не забыв при этом правильно указать подкатегорию. Это важно, так как некорректное указание рубрики или подрубрики приведет к тому, что ваше объявление можно будет найти только через строку поиска. А к этому прибегают далеко не все пользователи. Многие используют рубрикатор.

Сервис предлагает бесплатный совет по поводу увеличения охвата объявлений: добавьте несколько фото, и количество просмотров увеличится в несколько раз.

Хотите осуществить продажу быстрее? Это возможно благодаря опции “Турбо-продажа”. Активируйте ее - и ваше объявление будет продвигаться сервисом. Стоимость - 750 тенге.

Avi - современный сервис. Пользователи, которые идут в ногу с прогрессом, могут подписаться на обновления страничек в Facebook, Vkontakte и Instagram.

8. Доска объявлений Казахстана «Из рук в руки»

“Из рук в руки” - так называется доска объявлений, которая предлагает поиск по 3,5 тысячам объявлений.

Добавить свое объявление можно нажав пункт меню, размещенный в правом верхнем углу. Вам сразу предложат выбрать населенный пункт, рубрику, создать заголовок и описание. Правила хорошего тона - добавить несколько фото.

“Из рук в руки” - международный бренд, поэтому сотрудничество с пользователями налажено хорошо. Сервис предлагает приобрести рекламу. Существует официальный прайс-лист и медиа-кит. Для рекламодателей разработана гибкая система скидок. Чтобы получить доступ к этой информации понадобится зарегистрироваться.

ИРР - возможность не только найти вторую сторону сделки. Сервис активно сотрудничает с авиакомпаниями и агентствами, благодаря чему предлагает услугу кэшбэка. Его размер составляет 1%.

Раздел “Статьи” предлагает информационную поддержку пользователей. Здесь публикуются статьи о здоровом образе жизни, обзоры новинок автомобильных аксессуаров, рассказывается о том, как выгодно арендовать автомобиль на длительный срок.

Сервис ответственно подходит к вопросам фильтрации спама. Благодаря этому однотипных рекламных сообщений в ленте нет.

9. Доска объявлений Казахстана «Soventa»

Soventa - это место встречи жителей Казахстана, которым требуется приобрести или продать личные вещи, бытовую технику, объекты недвижимости или самые разные услуги.

Добавление объявлений возможно как сразу после регистрации, так и вовсе без нее.

На главной странице сервиса размещается рубрикатор. На первом месте - “Недвижимость”. Эта рубрика - место встречи агентов, владельцев, арендаторов и других лиц, которых интересует квартира, комната дом, другая некоммерческая или коммерческая недвижимость.

В разделе “Детский мир” встречаются родители, предлагающие друг другу детские коляски, одежду, обувь и другие товары. Сюда также свои объявления публикуют представители интернет-магазинов.

Одна из самых популярных категорий - “Бизнес”. В ней можно найти партнера, предлагающего оптовые поставки продуктов питания, продавца промышленного оборудования и партнера для поставок другой продукции.

Увеличить охват объявлений или привлечь пользователей другими способами Soventa предлагает с помощью услуги “Реклама на сайте”.

10. Доска объявлений Казахстана «Doska»

Узнать стоимость квартир в разных городах Казахстана, найти работу, приобрести грузовой или легковой автомобиль можно на доске бесплатных объявлений под названием Doskakz.

Объявления бывают двух типов. Простые может разместить каждый желающий. Регистрация для этого не требуется. Понадобится лишь указать заголовок, имейл-адрес, выбрать тип, категорию, населенный пункт и собственно создать объявление.

Альтернативный способ - публикация VIP-объявления. К нему прибегают продавцы, предлагающие услуги, не теряющие актуальности на протяжении длительного периода времени. Это, например, услуги по написанию дипломной или научной работы, предложение юридического сопровождения при приобретении жилья.

Если вы представляете компанию или фирму, можете добавить ее в каталог. Для этого существует специальная возможность. Добавив информацию о своем предприятии, вы сможете привлекать покупателей напрямую. Они будут находить предложения ваших услуг с помощью строки поиска.

Редактирование объявлений, в частности, удаление, возможно по паролю. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, зарегистрируйтесь до публикации и получите полный доступ к возможностям сервиса.