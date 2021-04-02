АО «МРЭК» призывает соблюдать осторожность при нахождении вблизи электроустановок

Энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» просят жителей региона соблюдать жизненно важные меры безопасности при нахождении вблизи воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и другого электрооборудования. Как известно, игнорирование правил электробезопасности может повлечь за собой тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. В свою очередь, энергетики АО «МРЭК» делают все, чтобы объекты компании были соответствующим образом защищены от проникновения посторонних лиц и снабжены предупреждающими знаками.
Специалисты АО «МРЭК» напоминают населению о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности, а также передачи этих знаний своим детям.КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить какие-либо постройки, складировать дрова, сено, разжигать костры под воздушными линиями электропередачи;
- запускать воздушных змеев под воздушными линиями электропередачи;
- играть вблизи и на территории электрических подстанций, трансформаторных пунктов, под воздушными линиями электропередачи;
- подниматься на опоры воздушных линий, разбивать изоляторы, набрасывать на провода какие-либо предметы или проволоку;
- использовать энергообъекты для селфи (фотосъемок);
- подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8 метров;
- заходить в помещения подстанций, трансформаторных пунктов, распределительных устройств;
- подниматься на деревья, если рядом с ними проходит воздушная линия;
- доставать предметы, попавшие на территорию электрических подстанций;
- приближаться к провисшим проводам воздушных линий;
- самостоятельно ремонтировать электроприборы и домашнюю электропроводку;
- перегружать бытовые сети — это приводит к короткому замыканию и пожарам;
- прикасаться к электроприборам мокрыми руками;
- прикасаться к оголенным электропроводам;
- в качестве предохранителей использовать некалиброванные плавкие вставки (жучки);
- использовать автоматические выключатели с завышенным номинальным током.
- Характерной особенностью электрического тока является его скрытая угроза: электричество нельзя увидеть, услышать или ощутить его запах. Именно поэтому приближение к энергообъектам, несмотря на ограждения и предупреждающие знаки, в большинстве случаев не вызывает у людей опасения. Игнорируя правила электробезопасности, вы подвергаете себя смертельному риску и ставите под угрозу надежность энергоснабжения региона! Помните, безопасного электрического тока не бывает. Просим жителей Мангистауской области особое внимание обращать на предупреждающие знаки на электрооборудовании и опорах воздушных линий «Осторожно! Высокое напряжение!» - желтый треугольник с молнией или знак «НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ!», - рассказал начальник Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК» Шабай Нуримов.
При обнаружении поврежденных линий электропередачи или открытых энергообъектов сообщать на номер «горячей линии» АО «МРЭК»: 8 (777) 057 00 02. При получении соответствующего сигнала специалистами электросетевой компании незамедлительно будут приняты меры по устранению данных неполадок.
В АО «МРЭК» напоминают, что получить ответы на любые вопросы, касающиеся электроснабжения, можно не только по телефону «горячей линии», но и по телефону доверия: 8 (7292) 200-300. Телефон доверия создан в целях оперативного получения обращений.На правах рекламы