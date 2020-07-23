Кумыс и шубат советуют врачи Актау пить переболевшим COVID-19

Кумыс и шубат - это кисломолочные напитки из молока кобылы и верблюдицы. Эти два напитка - это кладезь витаминов и микроэлементов.



По словам Камшат Турсынбековой, испокон веков считается, что шубат имеет целебные свойства при заболевании верхних дыхательных путей и при иммунодефиците, поэтому врачи советуют переблевшим COVID-19 жителям Актау восстанавливаться, употребляя казахские национальные напитки - кумыс и шубат.



- У кумыса и шубата есть очень хорошие целебные свойства. Эти напитки помогут переболевшим пациентам восстановиться, а тем, кто не болел, поддерживать свой иммунитет на должном уровне. Переболевшим гражданам пневмонией необходимо реабилитировать органы дыхания. Для этого необходимо делать дыхательную гимнастику несколько раз в день, - сказала Камшат Турсынбекова.



Людям, которые не болели коронавирусной инфекцией, Камшат Турсынбекова советует соблюдать санитарно-гигиенические правила.



- Чтобы не заразиться, человек должен нести, в первую очередь, ответственность за своё здоровье, соблюдать санитарно-гигиенические правила, соблюдать дистанцию, не посещать места большого скопления людей, вести здоровый образ жизни и придерживаться элементарных правил правильного питания. Для укрепления иммунитета необходимо принимать витамины и закаливать организм. Необходимы такие витамины, как омега и витамин Д3. К сожалению, в последнее время люди всё реже стали принимать витамины, - отметила Камшат Турсынбекова.



Для справки:

Шубат – напиток из верблюжьего молока

В нём в три раза больше витамина C и в 10 раз больше железа по сравнению с коровьим молоком. В нём меньше жиров и холестерина, это хороший источник белка и ненасыщенных жирных кислот. Также присутствуют: витамины A и B-комплекс, кальций и калий, железо и медь, магний, марганец, цинк и фосфор, минокислоты, особенно лизин и лейцин.

Использование шубата в народной медицине

На юге России с его помощью традиционно лечат туберкулёз и другие заболевания лёгких, а для Индии к списку показаний можно добавить водянку, желтуху и анемию.

Укрепление иммунитета

Антитела или иммуноглобулины, присутствующие в верблюжьем молоке, легко проникают в клетки, уничтожая антигены (болезнетворные вещества). Верблюжье молоко можно рекомендовать людям, страдающим от заболеваний аутоиммунной системы (когда иммунная система человека ошибочно атакует собственные здоровые ткани), таких как рассеянный склероз или болезнь Крона.



Кумыс – напиток из кобыльего молока

Кумыс – древний кисломолочный напиток кочевников, продукт смешанного спиртового молочнокислого брожения кобыльего молока. Кумыс утоляет жажду, придаёт организму бодрость. В народной медицине его применяют при авитаминозе. В напитке есть витамины группы B, аскорбиновая кислота, аминокислоты.