Актау, говори! Карантин

С 16 марта в Мангистау начались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В городе ввели карантин, и нас всех заставили сидеть в квартирах. Пандемия отразилась на каждом из нас.



В новом выпуске «Актау, говори!» жители нашего города ответили на два вопроса:

1. Чему научил вас карантин?

2. Как коронавирус повлиял на вашу жизнь?



Большинство жителей Актау, судя по отзывам, несмотря на трудности, вызванные текущей пандемией коронавирусной инфекции, адаптировались к новой реальности.



Предлагаем нашим читателям рассказать в комментариях, как пандемия повлияла на вас и вашу семью, образ жизни, работу и доходы?









Подготовили Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов