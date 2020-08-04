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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 2751

Актау, говори! Карантин

В новом выпуске «Актау, говори!» жители нашего города обсуждают, как пандемия и карантин повлияли на образ жизни и работу.

С 16 марта в Мангистау начались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В городе ввели карантин, и нас всех заставили сидеть в квартирах. Пандемия отразилась на каждом из нас.

В новом выпуске «Актау, говори!» жители нашего города ответили на два вопроса:
1. Чему научил вас карантин?
2. Как коронавирус повлиял на вашу жизнь?

Большинство жителей Актау, судя по отзывам, несмотря на трудности, вызванные текущей пандемией коронавирусной инфекции, адаптировались к новой реальности.

Предлагаем нашим читателям рассказать в комментариях,  как пандемия повлияла на вас и вашу семью, образ жизни, работу и доходы?




Подготовили Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов



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Комментарии ( 4 )

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-1
  • adzhanaliev
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Coffee (Посетители) Сегодня, 13:38
1) Чему меня научил карантин?
Что вокруг много пессимистов, любящих винить в своих проблемах всех вокруг, кроме себя.
И что нагнетание обстановки с их стороны меня напрягает больше, чем сам карантин.

А ещё носки дома на карантине быстро протираются =) И за пазлами время летит незаметно.

2)Как коронавирус повлиял на мою жизнь?
Очередь в садик из-за карантина не движется.
Стала реже видеться с родными и друзьями.

Стала больше внимания обращать на законы. И, на удивление, когда точно знаешь свои права, оказывается, что система работает и никто тебя не обманывает.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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  • Placida
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 12:18
На многих повлиял карантин. Кто-то теперь весь в долгах и выживает как может, а кто-то на воровался на человеческих смертях.

Кoт, Точно страховка мнимая. Деньги с зарплат перечисляем, а потом кучу анализов сдаем платно. Потому что бесплатно, не положено. Каждый раз требуешь ОАК. А БАК посев вообще не делают, обычные анализы. Да и врачей тоже. Многих врачей в поликлиниках куда нас прикрепили (Ясин, Нейрон, Сеным...) нет. Даже если положено надо со всеми переругаться, нервы себе быстрее потрепишь. Многие знакомые в системе ОСМС только из-за детей и пожилых родителей. В случае если придется вызывать скорую.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
-1
  • babushka
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  • Vladimir7737
  • Freeman81
  • Placida
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:14
Нынешний режим пока ещё спасает выдуманная пандемия..но она и уронит эту власть...вопрос времени...на лжи долго не проживёшь...а законы они сами не соблюдают...вчерашний день подтверждение этому... beer2
 
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  • Aleksa-N
  • PoZitron
  • babushka
  • Placida
  • adzhanaliev
 Кoт (Посетители) Сегодня, 11:50
Очень много денег ушло на лекарства, маски, на воду в больницу.

Бесплатной медицины в Казахстане нет и это факт. Все мнимые страховки и прочие социальные отчисления - это миф и втирание очков, на самом деле это просты поборы с населения.

Поведение чиновников, представителей власти ещё сильнее усугубляет ситуацию. Бездействие полиции, хамство мед. персонала - всё это имеет место быть. До кучи ещё и люди разделились на верующих, не верующих в коронавирус, на тех кто соблюдает карантин и на тех кто демонстративно его не соблюдает. Даже тут сколькие писали, что будет гулять где хочет как хочет, масок носить не будет и вообще болт на всё.

Мы все оказались не готовы к пандемии.
 
 

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