Знания на расстоянии: С 1 сентября актауские школьники продолжат учиться дистанционно

Пандемия коронавируса сильно повлияла на школьное образование детей. Четвёртая четверть 2019−2020 учебного года для всех школьников прошла в дистанционном режиме. Для многих семей самостоятельное обучение стало шоком, а кому-то такой режим обучения пришёлся по «душе», дался с лёгкостью и интересом.
В редакцию «Лада» ежедневно поступают вопросы от актауских родителей касательно нового учебного года. На все волнующие вопросы родителей школьников ответила Аида Тагиевна Магамедрасулова, учитель русского языка и литература IT-лицея.
На Ваш взгляд, как коронавирус повлиял на систему образования и школы?
Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь, в том числе оказала влияние на систему образования в нашей стране. За достаточно короткий срок образовательные учреждения перестроились на новый формат обучения – дистанционный (ДО). Главное отличие дистанционного обучения от традиционного – это форма и способы подачи материала и взаимодействия учителя и учащихся. Цели и задачи учебной программы при этом не изменились. Как мне кажется, при дистанционном обучении возросла степень ответственности учителя и ученика за результат. Администрация школы оптимизировала расписание, чтобы не перегружать школьников работой за компьютерами. Учителя адаптировали учебный материал и его подачу для успешного усвоения тем уроков без присутствия учителя. И ещё я бы отметила интенсивность обратной связи. Во время дистанционного обучения ученик нуждается в большей поддержке и в оценивании результатов самостоятельной работы.
Понравилось ли ученикам ДО в четвёртой четверти?
Этот вопрос я задавала своим ученикам. Большинству старшеклассников такой формат обучения нравится. Взрослые ученики быстро ориентируются в дистанционном процессе обучения. Они самостоятельно осваивают образовательные платформы, владеют техническими навыками. Кроме того, старшеклассники уже имеют базовые знания и у них сформированы умения, которые значительно облегчают организацию собственного процесса обучения.
А вот ученики среднего и младшего звена испытывают некоторые трудности. Малыши привыкли к присутствию учителя в классе, им трудно обучаться без помощи взрослого человека. Они скучают по школе и живому общению со сверстниками. Есть и такие ученики, которые раскрыли свои способности именно во время дистанционного обучения, такой формат обучения помог им преодолеть робость и стеснительность, неожиданно для учителей они стали проявлять активность в изучении материала.
Как думаете, родители доверяют дистанционному обучению?
Дистанционное обучение не имеет большой практики, для общества – это ещё непривычная форма обучения. Родители - это школьники прошлых лет, и они привыкли доверять тому, что проверено их собственным опытом, практикой и результатом. Они воспитаны традиционной системой обучения, живым словом учителя. Конечно, им трудно изменить свой взгляд на глобальные вопросы, касающиеся их детей. Новое поколение уже получает собственный опыт и практику дистанционного обучения. Современный школьник способен оценить положительное в удалённом обучении. На мой взгляд, вопрос о доверии родителей преждевременный, потому что дистанционное обучение в четвёртой четверти – это всего лишь небольшой опыт работы. Отвечу так: родители доверяют тому, как наш лицей под руководством директора Жумашевой Ж .Б. решает вопросы дистанционного обучения в период карантина.
Трудно ли было преподавателям осваивать новые инструменты?
Любые нововведения создают трудности. Учителям пришлось в сжатые сроки изучить различные образовательные платформы, освоить их функциональные возможности. Поверьте, что учителя умеют преодолевать любые трудности , способны принимать вызов времени и учиться новому. Учителя IT-лицея в своей работе использовали интерактивную платформу Google Classroom. Эта платформа имеет все необходимые опции для обучения на расстоянии. Администрация и учителя информатики консультировали учителей, помогали осваивать программы обучения. Кроме того, наши учителя успешно использовали инструменты дистанционного обучения в системе электронного журнала mektep.edu.
В новом учебном году дети продолжат онлайн-обучение, по Вашему мнению, детям легко будет осваивать новые темы?
Как мне кажется, в этом учебном году дистанционное обучение будет более эффективным и качественным. Во-первых, школа, родители и ученики уже имеют опыт такого обучения. Учтены все ошибки, сделаны выводы. Для учителей были проведены республиканские курсы по организации дистанционного обучения и развитию компьютерной и цифровой грамотности. На основе обобщения опыта и исследования вопроса сделаны рекомендации учителям , родителям и ученикам. К новому учебному году подготовлены отечественные образовательные платформы BilimLand и Daryn.Online. На этих платформах собран богатый материал для школьников и учителей. Ведётся работа по цифровизации учебников и методических пособий.
Детей из нуждающихся семей должны будут обеспечить компьютерной техникой. Если не имеющим компьютеры школьникам выдадут компьютеры, то что потом? Родители должны будут его выкупить? Или их нужно будет вернуть? Что делать, если во время пользования компьютер будет разбит? Школа уже предусмотрела все эти варианты?
В четвёртой четверти прошлого учебного года наша школа, как и другие школы города, обеспечила компьютерами детей из малообеспеченных и многодетных семей. Это правильное решение, потому что администрация школы и учителя несут ответственность за организацию процесса обучения для каждого ученика. Однако школьные компьютеры – это государственное имущество, которое по окончании обучения необходимо вернуть в школу. Сохранность компьютера – это вопрос материальной ответственности школы. Конечно, при получении техники родителей информируют о бережном отношении к технике. В нашей школе не было случаев порчи имущества. Все компьютеры были возвращены в целости и сохранности. Родители – взрослые люди, которые осознают ответственность в таком вопросе.
Если в семье четыре ребенка. Компьютер должен быть у каждого?
Нет, такие условия школа перед родителями и учениками не ставит. Учителя-предметники, классный руководитель и администрация школы имеют информацию о проблемах обеспечения семьи техникой. Дистанционное обучение предполагает гибкие сроки изучения материала и выполнения заданий. Образовательные платформы имеют мобильные версии программы, что упрощает доступ к учебным ресурсам для большинства учеников. Ученик или родитель может выйти на связь с учителем при помощи популярного и доступного каждому приложения WhatsApp Messenger и обсудить задания по изучаемой теме. Для таких семей можно рекомендовать график работы на компьютере .
Что пожелаете родителям и школьникам в новом учебном году?
Конечно, всем хочется пожелать здоровья. Именно сохранение здоровья наших детей, родителей и учителей стало первой причиной перехода школ на дистанционное обучение. Также хочется пожелать относиться к проблеме дистанционного обучения как к данности, использовать эту возможность для развития навыков компьютерной и цифровой грамотности. Сейчас дети получают опыт удалённой работы, которая становится реальностью современного общества. В такой работе важными качествами становятся собственная дисциплина, организация времени и самоконтроль.
Напомним, актауские первоклассники будут учиться дистанционно.
В редакцию «Лада» ежедневно поступают вопросы от актауских родителей касательно нового учебного года. На все волнующие вопросы родителей школьников ответила Аида Тагиевна Магамедрасулова, учитель русского языка и литература IT-лицея.
На Ваш взгляд, как коронавирус повлиял на систему образования и школы?
Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь, в том числе оказала влияние на систему образования в нашей стране. За достаточно короткий срок образовательные учреждения перестроились на новый формат обучения – дистанционный (ДО). Главное отличие дистанционного обучения от традиционного – это форма и способы подачи материала и взаимодействия учителя и учащихся. Цели и задачи учебной программы при этом не изменились. Как мне кажется, при дистанционном обучении возросла степень ответственности учителя и ученика за результат. Администрация школы оптимизировала расписание, чтобы не перегружать школьников работой за компьютерами. Учителя адаптировали учебный материал и его подачу для успешного усвоения тем уроков без присутствия учителя. И ещё я бы отметила интенсивность обратной связи. Во время дистанционного обучения ученик нуждается в большей поддержке и в оценивании результатов самостоятельной работы.
Понравилось ли ученикам ДО в четвёртой четверти?
Этот вопрос я задавала своим ученикам. Большинству старшеклассников такой формат обучения нравится. Взрослые ученики быстро ориентируются в дистанционном процессе обучения. Они самостоятельно осваивают образовательные платформы, владеют техническими навыками. Кроме того, старшеклассники уже имеют базовые знания и у них сформированы умения, которые значительно облегчают организацию собственного процесса обучения.
А вот ученики среднего и младшего звена испытывают некоторые трудности. Малыши привыкли к присутствию учителя в классе, им трудно обучаться без помощи взрослого человека. Они скучают по школе и живому общению со сверстниками. Есть и такие ученики, которые раскрыли свои способности именно во время дистанционного обучения, такой формат обучения помог им преодолеть робость и стеснительность, неожиданно для учителей они стали проявлять активность в изучении материала.
Как думаете, родители доверяют дистанционному обучению?
Дистанционное обучение не имеет большой практики, для общества – это ещё непривычная форма обучения. Родители - это школьники прошлых лет, и они привыкли доверять тому, что проверено их собственным опытом, практикой и результатом. Они воспитаны традиционной системой обучения, живым словом учителя. Конечно, им трудно изменить свой взгляд на глобальные вопросы, касающиеся их детей. Новое поколение уже получает собственный опыт и практику дистанционного обучения. Современный школьник способен оценить положительное в удалённом обучении. На мой взгляд, вопрос о доверии родителей преждевременный, потому что дистанционное обучение в четвёртой четверти – это всего лишь небольшой опыт работы. Отвечу так: родители доверяют тому, как наш лицей под руководством директора Жумашевой Ж .Б. решает вопросы дистанционного обучения в период карантина.
Трудно ли было преподавателям осваивать новые инструменты?
Любые нововведения создают трудности. Учителям пришлось в сжатые сроки изучить различные образовательные платформы, освоить их функциональные возможности. Поверьте, что учителя умеют преодолевать любые трудности , способны принимать вызов времени и учиться новому. Учителя IT-лицея в своей работе использовали интерактивную платформу Google Classroom. Эта платформа имеет все необходимые опции для обучения на расстоянии. Администрация и учителя информатики консультировали учителей, помогали осваивать программы обучения. Кроме того, наши учителя успешно использовали инструменты дистанционного обучения в системе электронного журнала mektep.edu.
В новом учебном году дети продолжат онлайн-обучение, по Вашему мнению, детям легко будет осваивать новые темы?
Как мне кажется, в этом учебном году дистанционное обучение будет более эффективным и качественным. Во-первых, школа, родители и ученики уже имеют опыт такого обучения. Учтены все ошибки, сделаны выводы. Для учителей были проведены республиканские курсы по организации дистанционного обучения и развитию компьютерной и цифровой грамотности. На основе обобщения опыта и исследования вопроса сделаны рекомендации учителям , родителям и ученикам. К новому учебному году подготовлены отечественные образовательные платформы BilimLand и Daryn.Online. На этих платформах собран богатый материал для школьников и учителей. Ведётся работа по цифровизации учебников и методических пособий.
Детей из нуждающихся семей должны будут обеспечить компьютерной техникой. Если не имеющим компьютеры школьникам выдадут компьютеры, то что потом? Родители должны будут его выкупить? Или их нужно будет вернуть? Что делать, если во время пользования компьютер будет разбит? Школа уже предусмотрела все эти варианты?
В четвёртой четверти прошлого учебного года наша школа, как и другие школы города, обеспечила компьютерами детей из малообеспеченных и многодетных семей. Это правильное решение, потому что администрация школы и учителя несут ответственность за организацию процесса обучения для каждого ученика. Однако школьные компьютеры – это государственное имущество, которое по окончании обучения необходимо вернуть в школу. Сохранность компьютера – это вопрос материальной ответственности школы. Конечно, при получении техники родителей информируют о бережном отношении к технике. В нашей школе не было случаев порчи имущества. Все компьютеры были возвращены в целости и сохранности. Родители – взрослые люди, которые осознают ответственность в таком вопросе.
Если в семье четыре ребенка. Компьютер должен быть у каждого?
Нет, такие условия школа перед родителями и учениками не ставит. Учителя-предметники, классный руководитель и администрация школы имеют информацию о проблемах обеспечения семьи техникой. Дистанционное обучение предполагает гибкие сроки изучения материала и выполнения заданий. Образовательные платформы имеют мобильные версии программы, что упрощает доступ к учебным ресурсам для большинства учеников. Ученик или родитель может выйти на связь с учителем при помощи популярного и доступного каждому приложения WhatsApp Messenger и обсудить задания по изучаемой теме. Для таких семей можно рекомендовать график работы на компьютере .
Что пожелаете родителям и школьникам в новом учебном году?
Конечно, всем хочется пожелать здоровья. Именно сохранение здоровья наших детей, родителей и учителей стало первой причиной перехода школ на дистанционное обучение. Также хочется пожелать относиться к проблеме дистанционного обучения как к данности, использовать эту возможность для развития навыков компьютерной и цифровой грамотности. Сейчас дети получают опыт удалённой работы, которая становится реальностью современного общества. В такой работе важными качествами становятся собственная дисциплина, организация времени и самоконтроль.
Напомним, актауские первоклассники будут учиться дистанционно.