В Жанаозене из больницы выписали последнего заражённого коронавирусом

В Жанаозене сегодня, 25 августа, был выписан последний пациент, болевший коронавирусом. В городской больнице с апреля этого года вылечились от CoViD-19 более 200 человек.
- Нельзя расслабляться и думать, что болезнь окончательно отступила. В людных местах, а также на свадьбы и другие массовые мероприятия лучше не ходить. Ещё не исчезла возможность заражения коронавирусом осенью в сочетании с острой респираторной инфекцией, - сказал Жанабай Онайбаев, исполняющий обязанности главного врача больницы в Жанаозене.
На сегодняшний день всё ещё ведутся работы по улучшению материально-технической базы провизорных больниц Жанаозена. В дальнейшем при поликлинике «Мунайши» будет создан ещё один провизорный стационар на 60 коек. В медицинское учреждение приобрели компьютерный томограф и рентгеновские аппараты. На эти цели за счёт спонсоров было затрачено более 1,2 миллиарда тенге.
Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа в Бейнеуской больнице вылечился последний пациент с коронавирусной инфекцией. В районе всего было зарегистрировано 384 случая заболевания коронавирусом и 203 бессимптомных носителя. Все они проходили лечение в инфекционном отделении Бейнеуской районной больницы.
- Нельзя расслабляться и думать, что болезнь окончательно отступила. В людных местах, а также на свадьбы и другие массовые мероприятия лучше не ходить. Ещё не исчезла возможность заражения коронавирусом осенью в сочетании с острой респираторной инфекцией, - сказал Жанабай Онайбаев, исполняющий обязанности главного врача больницы в Жанаозене.
На сегодняшний день всё ещё ведутся работы по улучшению материально-технической базы провизорных больниц Жанаозена. В дальнейшем при поликлинике «Мунайши» будет создан ещё один провизорный стационар на 60 коек. В медицинское учреждение приобрели компьютерный томограф и рентгеновские аппараты. На эти цели за счёт спонсоров было затрачено более 1,2 миллиарда тенге.
Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа в Бейнеуской больнице вылечился последний пациент с коронавирусной инфекцией. В районе всего было зарегистрировано 384 случая заболевания коронавирусом и 203 бессимптомных носителя. Все они проходили лечение в инфекционном отделении Бейнеуской районной больницы.
Оставьте свой комментарий первым.