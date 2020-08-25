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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:07

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В Жанаозене из больницы выписали последнего заражённого коронавирусом

Последнего пациента, инфицированного вирусом Covid-19, выписали из больницы Жанаозена. С тех пор, как в городе выявили первого носителя коронавируса, более 200 человек прошли лечение в инфекционной больнице города. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

В Жанаозене сегодня, 25 августа, был выписан последний пациент, болевший коронавирусом. В городской больнице с апреля этого года вылечились от CoViD-19 более 200 человек.

- Нельзя расслабляться и думать, что болезнь окончательно отступила. В людных местах, а также на свадьбы и другие массовые мероприятия лучше не ходить. Ещё не исчезла возможность заражения коронавирусом осенью в сочетании с острой респираторной инфекцией, - сказал Жанабай Онайбаев, исполняющий обязанности главного врача больницы в Жанаозене.

На сегодняшний день всё ещё ведутся работы по улучшению материально-технической базы провизорных больниц Жанаозена. В дальнейшем при поликлинике «Мунайши» будет создан ещё один провизорный стационар на 60 коек. В медицинское учреждение приобрели компьютерный томограф и рентгеновские аппараты. На эти цели за счёт спонсоров было затрачено более 1,2 миллиарда тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа в Бейнеуской больнице вылечился последний пациент с коронавирусной инфекцией. В районе всего было зарегистрировано 384 случая заболевания коронавирусом и 203 бессимптомных носителя. Все они проходили лечение в инфекционном отделении Бейнеуской районной больницы.



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