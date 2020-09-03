«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Сентября
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.29 KZT
  • €1 = 496.47 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 181

Как справился с кризисом пандемии «газовый» предприниматель из Мангистау

Почти пять месяцев длился карантин в Мангистауской области, негативно отразившись на предпринимателях региона. Один из них - Мунсызбай Джумагулов, владелец газосетевой организации ТОО «TanaGasCom», рассказал о том, как на его бизнес повлияли введенные ограничения, и каким образом он справился с финансовым кризисом.

Мунсызбай Джумагулов, директор товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «TanaGasCom» - одной из пяти газосетевых организаций, занимающихся оптовой реализацией сжиженного нефтяного газа в регионе, поделился своей историей ведения бизнеса в период пандемии.

Как справился с кризисом пандемии «газовый» предприниматель из Мангистау

Мунсызбай Джумагулов.


По словам предпринимателя, во время карантина он и не думал о прибыли.

- Мы потерпели значительные убытки. За весь период чрезвычайного положения оборотные средства нашей компании снизились до 50 процентов. Учитывая все расходы компании, которые остались на прежнем уровне, мы смогли всего лишь покрыть их. О какой-либо прибыли даже и не думали. В первую очередь, это связано со снижением розничной цены реализации и снижением потребительского спроса, так как передвигаться на собственных автомобилях было запрещено. Параллельно этому, цена приобретения сырья и стоимость иных расходов не снижались, - пояснил Мунсызбай Джумагулов.

Как справился с кризисом пандемии «газовый» предприниматель из Мангистау


Карантин застал бизнесмена врасплох. По его словам, такого масштаба принимаемых мер не ожидал никто, хоть о пандемии в мире было известно заранее.

- Подготовиться не было времени. Для нашего бизнеса важно планирование поставок и расходов на несколько месяцев вперед. А тут почти пять месяцев запретов и ограничений. Приходилось подстраиваться под новые реалии, - сказал Мунсызбай Джумагулов.

Бизнесмен отметил, что несмотря на условия пандемии, первым шагом, который он совершил в рамках ограничений, было снижение цен на реализуемое им топливо. Принятое Мунсызбаем решение поддержали жители региона, многие звонили предпринимателю лично и выражали свою благодарность.

- ТОО «TanaGasCom» - первая компания, которая вместо повышения цен пошла на снижение потребительской цены на сжиженный газ - с 50 до 40 тенге за литр. Причем, данное решение было принято добровольно, с целью оказать посильную помощь гражданам нашего региона, многие из которых потеряли источники дохода. Мы понимали, что карантин — это не время зарабатывать. Кроме того, автомобили экстренных служб заправлялись вне очереди. Конечно, мы получили огромную поддержку со стороны местных жителей. Они пересылали друг другу видео с наших заправок и делились информацией о ценах на газ, - поделился Мунсызбай Джумагулов.


Как объяснил предприниматель, его компания была включена в список организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Это позволило продолжить работу (хоть и в ограниченном формате) и сохранить рабочие места.

Как справился с кризисом пандемии «газовый» предприниматель из Мангистау


Сегодня, как отмечает предприниматель, его дело, как и весь казахстанский бизнес, восстанавливается. Мунсызбай назвал период карантина в регионе «хорошим опытом» для всех бизнесменов.

- Теперь мы будем знать, что такое карантин и впредь учитывать его при планировании своих работ. Я благодарен своему коллективу за слаженную работу и терпение в то время, когда нужно было затянуть потуже пояса. Меня лично радует то, что наша компания смогла пережить данный период и остаться на плаву. Впереди у нас грандиозные планы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика