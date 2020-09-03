Как справился с кризисом пандемии «газовый» предприниматель из Мангистау

Мунсызбай Джумагулов.

- ТОО «TanaGasCom» - первая компания, которая вместо повышения цен пошла на снижение потребительской цены на сжиженный газ - с 50 до 40 тенге за литр. Причем, данное решение было принято добровольно, с целью оказать посильную помощь гражданам нашего региона, многие из которых потеряли источники дохода. Мы понимали, что карантин — это не время зарабатывать. Кроме того, автомобили экстренных служб заправлялись вне очереди. Конечно, мы получили огромную поддержку со стороны местных жителей. Они пересылали друг другу видео с наших заправок и делились информацией о ценах на газ, - поделился Мунсызбай Джумагулов.

Мунсызбай Джумагулов, директор товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «TanaGasCom» - одной из пяти газосетевых организаций, занимающихся оптовой реализацией сжиженного нефтяного газа в регионе, поделился своей историей ведения бизнеса в период пандемии.По словам предпринимателя, во время карантина он и не думал о прибыли.- Мы потерпели значительные убытки. За весь период чрезвычайного положения оборотные средства нашей компании снизились до 50 процентов. Учитывая все расходы компании, которые остались на прежнем уровне, мы смогли всего лишь покрыть их. О какой-либо прибыли даже и не думали. В первую очередь, это связано со снижением розничной цены реализации и снижением потребительского спроса, так как передвигаться на собственных автомобилях было запрещено. Параллельно этому, цена приобретения сырья и стоимость иных расходов не снижались, - пояснил Мунсызбай Джумагулов.Карантин застал бизнесмена врасплох. По его словам, такого масштаба принимаемых мер не ожидал никто, хоть о пандемии в мире было известно заранее.- Подготовиться не было времени. Для нашего бизнеса важно планирование поставок и расходов на несколько месяцев вперед. А тут почти пять месяцев запретов и ограничений. Приходилось подстраиваться под новые реалии, - сказал Мунсызбай Джумагулов.Бизнесмен отметил, что несмотря на условия пандемии, первым шагом, который он совершил в рамках ограничений, было снижение цен на реализуемое им топливо. Принятое Мунсызбаем решение поддержали жители региона, многие звонили предпринимателю лично и выражали свою благодарность.Как объяснил предприниматель, его компания была включена в список организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Это позволило продолжить работу (хоть и в ограниченном формате) и сохранить рабочие места.Сегодня, как отмечает предприниматель, его дело, как и весь казахстанский бизнес, восстанавливается. Мунсызбай назвал период карантина в регионе «хорошим опытом» для всех бизнесменов.- Теперь мы будем знать, что такое карантин и впредь учитывать его при планировании своих работ. Я благодарен своему коллективу за слаженную работу и терпение в то время, когда нужно было затянуть потуже пояса. Меня лично радует то, что наша компания смогла пережить данный период и остаться на плаву. Впереди у нас грандиозные планы.