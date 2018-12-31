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ЛАДА.kz » Фильмы

Свадьба.Kz

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:43

Личная жизнь знаменитостей не является по-настоящему личной.
В эпоху интернета ничего не остается приватным. Главный герой фильма «Свадьба.kz» - холостой красавец актер Тауекел Муслим (играющий вымышленную версию самого себя), сердечные дела которого не оставляет равнодушными его многочисленных поклонниц и многочисленную родню.
Под напором семьи легкомысленный и привыкший к холостяцкому образу жизни Тауекел вынужден жениться. Вот только на ком? На сердце красавца-актера претендуют как минимум две девушки. С помощью верных друзей Тауекелу предстоит пережить массу приключений, поучаствовать в бандитских разборках, научиться делать серьезные выборы и наконец-то повзрослеть, прежде чем он сможет обрести счастье.

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