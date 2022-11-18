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Опубликовано: Сегодня, 18:03

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Лучшие студенты награждены в Каракиянском районе

Сегодня в Каракиянском профессиональном колледже состоялось праздничное мероприятие «Студенттік кездер - ай», посвященное Международному дню студентов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Временно исполняющий обязанности руководителя колледжа Максат Аталиков поздравил студентов и пожелал успехов молодежи.

На праздничном мероприятии директор Каракиянского районного молодежного ресурсного центра Алибек Оразбекулы поздравил и вручил подарки студентам, принявшим активное участие в общественной работе, организованной в районе.

- Это мой первый студенческий вечер, я совмещаю учебу и деятельность в стенах колледжа, все прошло на высоком уровне, - сказал один из студентов.

На праздничном мероприятии были организованы интересные игры, студенты представили свои выступления, праздник вылился в запоминающийся вечер.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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