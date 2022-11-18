Лучшие студенты награждены в Каракиянском районе

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Временно исполняющий обязанности руководителя колледжа Максат Аталиков поздравил студентов и пожелал успехов молодежи.



На праздничном мероприятии директор Каракиянского районного молодежного ресурсного центра Алибек Оразбекулы поздравил и вручил подарки студентам, принявшим активное участие в общественной работе, организованной в районе.



- Это мой первый студенческий вечер, я совмещаю учебу и деятельность в стенах колледжа, все прошло на высоком уровне, - сказал один из студентов.



На праздничном мероприятии были организованы интересные игры, студенты представили свои выступления, праздник вылился в запоминающийся вечер.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.