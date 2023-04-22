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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 868

Сотрудники ТОО «МАЭК» опровергли данные, распространяемые в видеообращениях к Президенту

Работники одного из крупнейших подразделений «МАЭКа» заявили, что распространяемая информация, которой делятся участники обращений, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

Кадр видео
- В видеообращениях допускается непроверенная и недостоверная информация, касающаяся выполнения ремонтных работ, а также затрагивающая профессиональные качества работников ремонтного завода. Рабочие предприятия делают все возможное для обеспечения стабильной работы комбината. Не секрет, что из-за изношенности действующего оборудования случаются аварийные ситуации, которые в максимально короткие сроки ликвидируются.
Администрация комбината совместно с акиматом области делают все возможное для финансирования и поддержки работы комбината. Недостоверная информация, распространяемая в социальных сетях, создает нервозную обстановку, что негативно сказывается на работе энергокомплекса, - обратился вместе с коллегами заместитель главного инженера ремонтного завода ТОО «МАЭК» Калижан Кабдулов.




Участники видеообращения отметили, что руководством ТОО «МАЭК» систематически проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условий и охраны труда. В целях рассмотрения и решения проблемных и общественно-значимых вопросов работников на энергокомбинате также создан Общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно. Руководством предприятия осуществляется еженедельный прием граждан и работников. Открыт Telegram-чат, где работники могут выразить и выражают свое мнение, задают вопросы и вносят свои предложения.

На сегодняшний день в ТОО «МАЭК» трудятся 3627 человек. Персонал имеет достаточный уровень квалификации и знаний, позволяющий надежно и безаварийно производить необходимый ремонт производственного оборудования объектов комбината.

Работники коллектива отметили, что предприятие, являющееся одним из источников жизнеобеспечения региона, должно работать бесперебойно, а морально-психологический климат в коллективе – стабильным.

На сегодняшний день на МАЭКе ведут свою деятельность ОО «Локальный профсоюз «МАЭК-Казатомпром» и Первичная профсоюзная организация «Yntymaq», часть участников которой и стала авторами нескольких видеообращений.

Средняя заработная плата рабочих в МАЭК – 271 000 тенге. В марте 2022 года повышена заработная плата производственного персонала на 30% (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решен вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.

С декабря 2022 года руководством предприятия на постоянной основе проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условия и охраны труда.  

С декабря 2022 года руководством предприятия на постоянной основе проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условия и охраны труда.  
Так, по итогам встреч были решены вопросы в сторону улучшения:

С 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35% низкооплачиваемым работникам, в количестве 540 человек.

Увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника до 30 МРП;
- введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном заключении бракосочетания;
- увеличен размер премии ко Дню энергетика до 50 МРП;
- введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 12:10
Тогда соответствующие структуры пусть вычислят и найдут подстрекателей, которые целенаправленно дают неверную информацию, чтобы расшатать общество
 
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  • ak12
 Leocat (Посетители) Сегодня, 11:34
Средняя заработная плата рабочих в МАЭК – 271 000 тенге.


Это должна быть минимальная зарплата, только устраивавшегося впервые работника, без опыта.

Предложите бастующим нефтяникам 270 тыщ ЗП, они вам ответят коротко.
 
 

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