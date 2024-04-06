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Опубликовано: Сегодня, 21:54

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Жителя, распространявшего ложную информацию, привлекли к ответственности в Жанаозене

К ответственности привлечен житель Жанаозена, который распространял недостоверную информацию, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
В ряде регионов страны из-за паводков сложилась сложная ситуация. В социальных сетях появилась новость о том, что «в Жанаозене перекрыли дорогу».

Жанаозенские полицейские сразу же установили подозреваемого. Он привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 456 КоАП РК.

- Предупреждаем, что те, кто распространяет какую-либо дезинформацию, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 274 УК РК. Просим граждан доверять только официальным источникам информации, - рассказали в полиции Жанаозена.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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