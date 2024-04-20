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Опубликовано: Сегодня, 16:38

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«Чистота начинается с себя»: масштабная экоакция «Таза Қазақстан» проходит в Актау

Более 1800 человек одновременно вышли на субботник в Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Аким города Актау Улугбек Тналиев, представители 24 управлений Мангистауского областного акимата, депутаты, общественники и экоактивисты вышли на знаковую для горожан территорию - набережную Каспийского моря. Сообща привели её в порядок. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: ЦОК МО
Инициированная Президентом страны экологическая акция «Таза Қазақстан» поддерживает концепцию всеобщего труда. На субботники выходят целыми семьями и коллективами, чтобы сделать окружающий мир чистым и благоустроенным.

20 апреля участники акции в Актау вооружились хозяйственным инвентарем, разделились на мини-группы и разошлись по территории городской набережной.

- Жителям города, принявшим участие в субботнике, были выданы перчатки, мешки и необходимый инвентарь для сбора мусора, было задействовано 11 единиц спецтехники. В общей сложности, за несколько часов нам удалось вывезти с набережной более 45 тонн мусора. Мы рады видеть, что на субботник приходят семьи, родители привлекают детей, это способствует формированию экологической культуры в обществе, - подчеркнул главный специалист Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Жантилек Асхатов.


- На прошедшей неделе в рамках акции «Киелі мекен» молодежь и представители крупных и средних предприятий совместно убрали 32 исторических места региона, включая такие места, как Ыбықты сай, Айрақты, Есмамбет ата, Бердібек әулие и Қошқар ата. Среди обнаруженного мусора преобладали неразлагаемые материалы, такие как стекло, бутылки, пластиковые пакеты, шины и строительные отходы, которые негативно воздействуют на окружающую среду, - подчеркнула руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Мангистауской области Асель Балманова.


Следующий субботник пройдет 27 апреля.

Напомним, в Казахстане при поддержке Главы государства стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Сама акция разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля – Неделя «Таза өлке», с 13 по 20 апреля – «Киелі мекен», с 20 по 27 апреля – «Жасыл аймақ», с 27 апреля по 4 мая – «Өнегелі ұрпақ», а с 4 по 11 мая – «Мөлдір бұлақ».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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