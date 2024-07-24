Сборная по традиционной стрельбе из лука готовится к соревнованиям 5-х Всемирных игр кочевников

В Алматы проходит выездной учебно-тренировочный сбор национальной сборной по традиционной стрельбе из лука (садақ ату), которая примет участие в соревнованиях 5-х Всемирных игр кочевников в сентябре в Астане.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В сборе принимают участие 12 спортсменов: 10 спортсменов, которые прошли отбор, и 2 спортсмена в резерве. Из них 6 мужчин, 4 девушки, которые по правилам Игр кочевников участвуют в состязаниях.

Тренировки проходят очень интенсивно, до 5-х Всемирных игр кочевников осталось совсем немного, поэтому тренировки мы сейчас усиливаем, изучаем новые методы. Наши спортсмены показывают хорошие результаты на международном уровне. На сегодня в нашем виде спорта зарегистрировано 35 стран для участия в Играх кочевников, это около 300 спортсменов. Все будут участвовать на одной арене с нашими спортсменами и все будут биться за первые места. По итогам нашей подготовки мы сможем достичь хороших результатов, и наши спортсмены обязательно поднимут на пьедестале наш флаг», - сказал старший тренер национальной сборной Казахстана по традиционной стрельбе из лука Диас Ахметов.

О ходе подготовки рассказал член национальной сборной по традиционной стрельбе из лука Ербол Тапенов.

Я занимаюсь традиционной стрельбой из лука уже более 5 лет. Этот спорт уникален тем, что требует сосредоточенности, терпения, выносливости. В данный момент мы проходим подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников – мы прошли отбор, вошли в состав участников 5-х ВИК. Думаю, покажем себя на высшем уровне, - отметил спортсмен.

Напомним, что республиканская федерация садақ ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, көкпар, аударыспақ, асық ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, «JORYQ» и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета Общественного фонда «Altyn Qyran Foundation» Исламбек Салжанов.