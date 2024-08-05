Назначен новый руководитель Мангистауской районной детско-юношеской спортивной школы имени Шокыра Болтекулы

Новым руководителем Мангистауской районной детско-юношеской спортивной школы имени Шокира Болтекулы назначен Айбек Жанболатұлы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Айбек Жанболатұлы имеет высшее образование, окончил Региональный Социально-Инновационный Университет в Шымкенте по специальности Физическая культура и спорт.
Трудовую деятельность начал в 2014 году.
В 2014-2017 годах являлся старшим тренером по самбо Мангистауской областной федерации Самбо.
С 2017 по 2021 годы работал тренером по самбо Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».
В 2021-2022 годах работал тренером по самбо КГУ Актауской городской ДЮСШ.
С 2022 по 2023 годы работал тренером по самбо Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».
В 2018-2024 годах занимал должность вице-президента Мангистауской областной федерации самбо.
Айбек Жанболатұлы - кандидат в мастера спорта Республики Казахстан по борьбе дзюдо и самбо, мастер спорта РК по единоборствам, судья международного класса по борьбе самбо. В 2020 году награжден благодарственным письмом акима города Актау, в 2021 году - «Почетной грамотой» акима города Актау, в 2022 году - благодарственным письмом акима Мангистауской области, в 2023 году - «Почетной грамотой» акима Мангистауской области. В 2023 году стал кавалером ордена «Самбо саңлағы» федерации Самбо РК.
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