Назначен новый руководитель Мангистауской районной детско-юношеской спортивной школы имени Шокыра Болтекулы

Новым руководителем Мангистауской районной детско-юношеской спортивной школы имени Шокира Болтекулы назначен Айбек Жанболатұлы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Айбек Жанболатұлы имеет высшее образование, окончил Региональный Социально-Инновационный Университет в Шымкенте по специальности Физическая культура и спорт.

Трудовую деятельность начал в 2014 году.

В 2014-2017 годах являлся старшим тренером по самбо Мангистауской областной федерации Самбо.

С 2017 по 2021 годы работал тренером по самбо Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

В 2021-2022 годах работал тренером по самбо КГУ Актауской городской ДЮСШ.

С 2022 по 2023 годы работал тренером по самбо Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

В 2018-2024 годах занимал должность вице-президента Мангистауской областной федерации самбо.

Айбек Жанболатұлы - кандидат в мастера спорта Республики Казахстан по борьбе дзюдо и самбо, мастер спорта РК по единоборствам, судья международного класса по борьбе самбо. В 2020 году награжден благодарственным письмом акима города Актау, в 2021 году - «Почетной грамотой» акима города Актау, в 2022 году - благодарственным письмом акима Мангистауской области, в 2023 году - «Почетной грамотой» акима Мангистауской области. В 2023 году стал кавалером ордена «Самбо саңлағы» федерации Самбо РК.