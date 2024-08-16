Педагоги в Мангистау внесли свой вклад в экоакцию «Таза Қазақстан»

«С начала республиканской экокампании коллектив нашей школы принимает участие во всех субботниках. За все это время наши учителя посадили больше 70 саженцев. Педагоги должны на собственном примере призывать подрастающее поколение к чистоте и порядку. Любовь к Родине начинается с чистых дворов и улиц. Поэтому мы пришли сюда привести в порядок территорию новой школы и зеленые насаждения», - сказала учительница казахского языка и литературы Дина Кулмаханова.