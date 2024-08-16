Педагоги в Мангистау внесли свой вклад в экоакцию «Таза Қазақстан»

В селе Кызылтобе-2 Мунайлинского района педагоги провели уборку территории вокруг новой школы № 18, передает mangystaumedia.kz. Новая школа №18 откроется в сентябре этого года. На уборку территории в рамках экокампании «Таза Казақстан» вышли около 80 педагогов средней школы №6 села Кызылтобе-2. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
«С начала республиканской экокампании коллектив нашей школы принимает участие во всех субботниках. За все это время наши учителя посадили больше 70 саженцев. Педагоги должны на собственном примере призывать подрастающее поколение к чистоте и порядку. Любовь к Родине начинается с чистых дворов и улиц. Поэтому мы пришли сюда привести в порядок территорию новой школы и зеленые насаждения», - сказала учительница казахского языка и литературы Дина Кулмаханова.
Комментарии0 комментарий(ев)