Аким Мангистауской области ознакомился с состоянием здоровья школьников, поступивших в больницу с пищевым отравлением

В воскресенье, 8 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием здоровья школьников в областной больнице, встретился с их родителям и пожелал детям скорейшего выздоровления. Ответственным лицам поручено оказать всю необходимую помощь заболевшим детям и усилить режим работы в больнице.
Сейчас здесь проходят лечение 67 детей. Вчера в школе №8 Мунайлинского района они получили пищевое отравление и были госпитализированы. Двое детей находятся под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации.
Работа штаба по чрезвычайным ситуациям при акимате области идет полным ходом. Для оперативного обслуживания вызовов работают 12 основных и четыре дополнительные бригады областной станции неотложной и неотложной медицинской помощи управления здравоохранения. Также мобилизованы четыре бригады IV категории службы Мунайлинской центральной районной больницы и семь бригад IV категории города Актау.
Группа психологов поликлиник области оказывает необходимую помощь родителям и детям.
В больнице оказывается соответствующее лечение. Лекарств и койко-мест достаточно. Самое главное сейчас – здоровье детей. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы пациенты быстрее выздоровели. В дальнейшем мы примем соответствующие меры и решения, связанные с этой ситуацией, - сказал Нурдаулет Килыбай.
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