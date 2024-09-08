Аким Мангистауской области ознакомился с состоянием здоровья школьников, поступивших в больницу с пищевым отравлением

В воскресенье, 8 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием здоровья школьников в областной больнице, встретился с их родителям и пожелал детям скорейшего выздоровления. Ответственным лицам поручено оказать всю необходимую помощь заболевшим детям и усилить режим работы в больнице.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Сейчас здесь проходят лечение 67 детей. Вчера в школе №8 Мунайлинского района они получили пищевое отравление и были госпитализированы. Двое детей находятся под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации.

Работа штаба по чрезвычайным ситуациям при акимате области идет полным ходом. Для оперативного обслуживания вызовов работают 12 основных и четыре дополнительные бригады областной станции неотложной и неотложной медицинской помощи управления здравоохранения. Также мобилизованы четыре бригады IV категории службы Мунайлинской центральной районной больницы и семь бригад IV категории города Актау.

Группа психологов поликлиник области оказывает необходимую помощь родителям и детям.